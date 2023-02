CORRIDONIA - L'assessore Massimo Cesca soddisfatto dopo l'incontro organizzato col mondo delle aziende e le associazioni di categoria: «Abbiamo voluto affermare un modo nuovo di procedere basato sull’ascolto per focalizzare insieme i temi da approfondire e le azioni da porre in essere in maniera prioritaria»

«Abbiamo voluto affermare un modo nuovo di procedere basato sull’ascolto delle associazioni di categorie e dei singoli imprenditori per focalizzare insieme i temi da approfondire e le azioni da porre in essere in maniera prioritaria. Nella consapevolezza che le tante eccellenze aziendali presenti nella nostra città costituiscono la vera ricchezza e il principale elemento identificativo. Per questo vorremmo sempre più impostare progetti di promozione che sappiano coniugare cultura ed imprese». Con queste parole l’assessore alle Attività produttive di Corridonia Massimo Cesca commenta positivamente l’incontro organizzato dall’amministrazione con il mondo delle imprese, lunedì all’ex mercato coperto.

La serata è stata aperta dal sindaco Giuliana Giampaoli e dallo stessoCesca con a seguire gli interventi dei delegati della Confesercenti, della Cna, della Confartigianato e della Coldiretti, l’associazione industriali ed altre organizzazioni non potendo intervenire per impegni pregressi, avevano provveduto nel pomeriggio ad aprire un confronto telefonico e fissare successivi appuntamenti.

«Molti gli spunti forniti dai tanti imprenditori presenti durante i vari interventi e in particolare gli argomenti di maggiore interesse condivisi sono stati quelli inerenti: le politiche residenziali e i servizi a sostegno delle aziende e dei dipendenti, le esigenze di digitalizzazione ed innovazione tecnologica e i problemi derivanti dai recenti interventi in tema di bonus in campo edilizio. Tutti i presenti – spiega l’amministrazione comunale – hanno rimarcato con particolare soddisfazione la nuova disponibilità all’ascolto da parte del sindaco e degli assessori».

Gli esponenti dell’amministrazione hanno al termine dell’incontro illustrato alcuni progetti già in fase di attuazione: «Importante processo di digitalizzazione dell’ente con la creazione anche di un nuovo sito turistico nel quale ruolo centrale dovrebbero avere anche le aziende, partecipazione per la prima volta a Tipicità Festival che si svolgerà a marzo nella città di Fermo e l’idea di individuare specifici interventi di recupero di beni culturali sui quali richiedere la partecipazione delle imprese attraverso gli incentivi fiscali legati alla norma sull’art bonus».