RICONOSCIMENTO - All'ingegnere la nona edizione de "Città cultura solidarietà"

«Premiamo un civitanovese che ha portato nel mondo il nome della nostra città». Massimo Rogante, ingegnere ed esperto di tecnologia nucleare ha ricevuto oggi pomeriggio il premio Città cultura solidarietà giunto alla nona edizione. Il riconoscimento è pensato dall’associazione Arte e rivolto ai civitanovesi che si sono distinti per il loro impegno in società. «L’ingegner Massimo Rogante – le parole della presidente dell’associazione Arte Anna Donati – è un nome molto conosciuto e stimato in città ed è apprezzato per le sue notevoli doti scientifiche, ma anche per il grande piglio culturale e artistico. C’è un’innumerevole serie di motivi che ci spingono, con grande piacere, a conferire a lui un premio che vuole rendere omaggio ai personaggi che onorano la nostra amata Civitanova».

Il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, si è complimentato con l’associazione Arte, che è «diventata ormai un punto di riferimento culturale del territorio. Oggi siamo qui per ringraziare un civitanovese che ha portato in giro per il mondo il nome della nostra città. L’istituzione di questo riconoscimento ci dà l’opportunità di scoprire ogni anno una personalità della nostra città, che si è distinta nel campo sociale, culturale e della solidarietà. Nel lontano 1971, fu proprio un altro eccellente civitanovese, il giornalista Giampiero Cavalli, a farci capire l’importanza di conoscere i civitanovesi nel suo libro “Una città di personaggi”».

Presente anche la presidente dei TdC Maria Luce Centioni: «A nome del nostro Cda e della direttrice Paola Recchi esprimo tutta la nostra gratitudine per questo premio, un segno concreto di quello che tutti noi dobbiamo fare: promuovere, divulgare e sostenere la cultura di un territorio prezioso come il nostro». L’ingegner Rogante, ringraziando la famiglia per l’appoggio negli studi strutturati in varie discipline ha dedicato il premio alla moglie. Rogante è dottore di ricerca in ingegneria nucleare, ingegnere meccanico e premio Marchigiano dell’Anno 2018. Maestro di pianoforte e presidente onorario dell’Academy Liszt Music Art, è pioniere di applicazioni industriali delle tecniche neutroniche. Ha all’attivo una serie importante di prestigiosi incarichi in comitati scientifici internazionali in tutta Europa e non solo ed è autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche.