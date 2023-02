TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - La formazione di Giorgio Micarelli travolge il Monte San Martino, a segno anche Francesco Ferretti, che dedica il gol al padre venuto a mancare pochi giorni prima. I rossoblu di Morganti ritrovano l'appuntamento con la vittoria battendo il Serralta: decisivo Andrea Sbrasciani

di Michele Carbonari

Prosegue il testa a testa in vetta al girone E di Terza categoria fra Helvia Recina e Camerino Castelraimondo. Nella terza giornata di ritorno la squadra di Villa Potenza, capolista, batte 2 a 1 la Veregrense trascinata dalle reti di Bertola e Laconi. La formazione allenata da Micarelli, invece, cala un netto poker al Monte San Martino, travolto dalla doppietta di Stefano Cesari (di testa sul traversone di Bravetti e di destro sul cross rasoterra di Salvi) e dai guizzi di Barboni (giocata personale) e di Rossetti (tap in), il quale dedica la marcatura al papà prematuramente scomparso la settimana scorsa. Quello dei biancorossocelesti è uno dei tre 4 a 0 di turno. Gli altri sono stati messi a segno dalla Stese e dalla Giovanile Corridoniense. I calzaturieri di mister Paoloni espugnano il sintetico del Corridonia Fc con la cooperativa del gol composta da Cancellieri, Pettinari, Alessandrini e Del Cocco. Tutti marcatori diversi quelli andati a segno per i biancorossi di De Caro, fra le mura amiche ai danni del San Ginesio: Cavalieri (pallonetto), Bartolacci (da fuori), Ilari (tap in) e Tamburrini (nel finale).

Mantengono la porta inviolata, invece, gli estremi difensori del Colbuccaro e della Lorese, entrambe chiudono in dieci e restano appagliate a quota 26 al limite della zona playoff. Non si sono sicuramente annoiati gli spettatori della sfida fra Giovanile Nicolò Ceselli e Abbadiense (2-2). Gli ospiti sbloccano dagli undici metri con Borghiani, i locali sorpassano in virtù dei centri di Ferracuti (tiro ad incrociare) e di Ciocchetti (dal limite), mentre il rigore di Clementoni rimette di nuovo tutto in equilibrio. Torna al successo dopo dieci giornate e per la prima volta in casa la Vis Civitanova, contro il quotato Serralta: decisivo Andrea Sbrasciani nel secondo tempo. I rossoblu di Morganti abbandonano l’ultimo posto. Riposa lo Sforzacosta, che resta la terza forza del torneo.

Nel girone D, ritrova l’appuntamento con la vittoria anche l’Union Picena, sempre terza in classifica, forte del tris interno all’Acli Villa Musone: determinante la doppietta di Fontinovo (di testa su cross di Zanotti e tirocross deviato da un giocatore avversario) e dal sigillo di Latini (cannonata dal limite su scarico di Ramadori).

Il personaggio della settimana: Francesco Rossetti (Camerino Castelraimondo). Il difensore centrale classe ’91 arrivato durante il mercato invernale dalla Fabiani Matelica si è subito ambientato con i compagni di squadra e ha timbrato il cartellino. Dedica speciale e tutta rivolta al padre venuto a mancare nei giorni scorsi.