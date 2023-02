ECCELLENZA - I viola di Mariani sbagliano un rigore con Palmucci, neutralizzato dal portiere dell'Atletico Gallo Colbordolo (Guzzini traversa sulla respinta). I rossoblu di Morganti chiudono 0 a 0 nella tana del Fabriano Cerreto

Montefano e Sangiustese muovono la classifica nella settima giornata di ritorno nel campionato di Eccellenza. I viola di Mariani devono fare i conti con un super Andreani, portiere dell’Atletico Gallo Colbordolo, autentico baluardo e capace di neutralizzare un rigore a Palmucci (Guzzini manda sulla traversa la respinta). Al Dell’Immacolata finisce 0 a 0, con i viola che restano al terzo posto, in compagnia della Forsempronese (1 a 1 contro il Chiesanuova). I rossoblu di Morganti chiudono con lo stesso risultato lo scontro diretto esterno per la salvezza nella tana del Fabriano Cerreto. Si fanno preferire nel numero delle occasioni ma non riescono a concretizzare. I calzaturieri salgono a quota 30 e domenica prossima affronteranno il derby con il Valdichienti, mentre il Montefano l’attesa sfida dell’Helvia Recina con la Maceratese.

La cronaca di Montefano – Atletico Gallo Colbordolo. Il primo squillo è ospite, al 10′, ma Costantini calcia a lato. Alla mezz’ora ancora pericolosi i rossoblu, Gaudenzi ritarda la conclusione e non centra lo specchio. I viola si affacciano in avanti al 33′, Andreani para il tiro di Guzzini. Tre giri di lancette più tardi Dell’Aquila indirizza out un colpo di testa. L’attaccante ci riprova al 38′ ma il portiere dell’Atletico Gallo fa buona guardia. Il numero uno avversario si supera al 41′ sul tentativo di Guzzini (servito da un attivo Morazzini), e al 44′ ancora su Dell’Aquila. I ragazzi di Mariani continuano l’offensiva anche nella ripresa. Dopo cinque minuti Bonacci manda fuori, mentre Andreani arriva sul tiro di Palmucci (sul traversone di Dell’Aquila). Poi, i viola recriminano per un dubbio contatto in area ospite, Latini finisce a terra ma l’arbitro lascia correre. Al 39′, invece, i viola ottengono un rigore a causa dell’atterramento di Palmucci. Lo stesso si presenta dal dischetto ma Andreani è in giornata super e respinge, poi Guzzini spedisce sulla traversa. Il portiere del Gallo è superlativo anche nel finale, su due conclusioni di Stampella. Nel recupero Sindic indirizza a lato.

Il tabellino di Montefano – Atletico Gallo Colbordolo 0-0:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, Alla (22′ s.t. Sindic), Moschetta, Monaco, De Luca (15′ s.t. Stampella), Guzzini, Dell’Aquila (15′ s.t. Candidi), Palmucci, Bonacci (28′ s.t. Latini). A disp.: Bentivogli, Mercurio, Federico Camilloni, Volponi, Trabelsi. All.: Mariani.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Andreani, Francesco Fabbri, Sciamanna, Dominici, Di Gennaro, Giunti, Del Pivo, Torelli, Barattini, Costantini (47′ s.t. De Rose), Gaudenzi. A disp.: Elezaj, Rugoletti, Signorotti, Ragni, Pulzoni, Dieghi, Filippo Fabbri, Sarlo. All.: Mariotti.

TERNA ARBITRALE: Ercoli di Fermo (Gasparri di Pesaro – Baldoni di Ancona)

NOTE: ammoniti: Dell’Aquila, Moschetta, Latini, Barattini, Di Gennaro. Espulsi: Monaco e Del Pivo. Angoli: 7-0. Recupero: 4′ (0’+4′).

Il tabellino di Fabriano Cerreto – Sangiustese 0-0:

FABRIANO CERRETO: Santini, Barilaro (43′ s.t. Franconi), Crescentini, Lucarino, Nunzi, Lispi, Carmenati (8′ s.t. Capristo), Gabrielli (43′ s.t. Grezzana), Gubinelli, Magnanelli (27′ s.t. Stortini), Bezziccheri. A disp.: Bruni, Useini, Carnevali, Pataracchia. All.: Destro.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Pagliarini (23′ s.t. Cinque), Iuvalè, Capodaglio, Tissone, Merzoug (23′ s.t. Tarulli), Proesmans, De Stefano (25′ s.t. Loviso), Ercoli (36′ s.t. Cheddira), Tonuzi. A disp.: Calcabrini, Paoloni, Adami, Ciucani, Sguigna. All.: Morganti.

TERNA ARBITRALE: Gorreja di Ancona (Paradisi di Pesaro – Domenella di Ancona)