VOLLEY - Domani alle 18 i cucinieiri affronteranno la Gas Sales di Simon e Leal. Le due squadre sono appaiate a 30 punti. Balaso: «Da qualche match stiamo cercando di avere continuità con il nostro cambio palla partendo dalla ricezione. Sarà un banco di prova importante contro battitori fortissimi»

In arrivo uno spareggio per il quarto posto contro quattro ex illustri. Big match domani all’Eurosuole Forum (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia) tra Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadre appaiate in classifica a 30 punti. I campioni d’Italia, ora quarti grazie a un miglior quoziente set rispetto agli emiliani e in procinto di recuperare il 25 febbraio (ore 20) la trasferta a Siena per l’8° turno di ritorno, vogliono sfruttare il fattore campo nel tentativo di staccare i rivali.

Impresa non facile, visto che la Gas Sales viene dalla vittoria importante centrata contro Milano in campionato e mercoledì scorso ha mangiato in un sol boccone il Montpellier in CEV Cup ribaltando il risultato dell’andata. Grazie al recente rientro degli indisponibili, Massimo Botti ha trovato un assetto ancor più efficace.

Sul fronte marchigiano, la carica dei tifosi Predators, l’euforia dell’ambiente per il rinnovo triennale di Luciano De Cecco e il ritorno al successo in SuperLega siglato contro la Top Volley Cisterna nella settima di ritorno hanno dato molto morale al gruppo, anche se lo scorso fine settimana il rinvio del match con Siena ha imposto una rivoluzione nel programma di lavoro. Gli uomini di Chicco Blengini dovranno essere molto bravi nel trovare il giusto impatto. «La gara peserà sulla classifica – dice Fabio Balaso – Da qualche match stiamo cercando di avere continuità con il nostro cambio palla partendo dalla ricezione. Domenica sarà un banco di prova importante contro battitori fortissimi. Dovremo limitare gli errori diretti e mettere De Cecco nelle condizioni migliori per smarcare gli attaccanti. Il rinnovo triennale di Luciano è un’ottima notizia e dà euforia all’ambiente anche in vista del match. Sono felice, credo che la qualità e l’esperienza del nostro palleggiatore siano fondamentali per il gruppo».

Mercoledì scorso il Piacenza degli ex cucinieri Leal, Simon e Lucarelli, si è qualificata per la semifinale di Cev Cup dove ha eliminato i transalpini del Montpellier grazie a un exploit nel match di ritorno dei Quarti. Dopo aver perso in Francia per 3-1 all’andata, gli uomini di Massimo Botti hanno stravinto la gara di ritorno con il massimo scarto al PalaBancaSport e si sono imposti anche al decisivo Golden Set. La formazione emiliana ha staccato il pass per il turno successivo schierandosi con la diagonale composta da Brizard al palleggio e Romanò opposto, Leal e Lucarelli schiacciatori, Caneschi e Simon al centro, Scanferla libero.

«I periodi di fuoco d’ora in avanti non finiranno più, ogni match conterà molto – commenta coach Massimo Botti – Siamo reduci da due buone prestazioni e vogliamo mantenere lo slancio positivo, ma sappiamo che ogni gara sarà una finale. A partire dallo scontro diretto molto impegnativo con Civitanova. Affronteremo un avversario ostico con le stesse ambizioni di classifica. L’ago della bilancia? Tante situazioni e dettagli, battuta e ricezione saranno la chiave, si affrontano due squadre molto fisiche, il servizio sarà un’arma cruciale, chi la userà meglio probabilmente prevarrà. Loro hanno avuto due settimane di tempo per preparare con grande attenzione la sfida e arriveranno carichi a mille, noi dobbiamo ricaricare le batterie e presentarci pronti a questo dentro o fuori per un piazzamento di rilievo nella griglia play off».