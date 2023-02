CAMERINO - L'intervento è previsto a partire dalle 8.30 del 22 febbraio, fino alle 20 del giorno stesso e, comunque, fino alla fine dei lavori. Verrà eseguito nel territorio di Pieve Torina

Riparazione dell’acquedotto Collattoni, a Camerino verrà interrotta l’erogazione diretta del servizio di acqua potabile, a partire dalle 8.30 del 22 febbraio, fino alle 20 del giorno stesso e, comunque, fino alla fine dei lavori. L’intervento verrà eseguito nel territorio del Comune di Pieve Torina. In caso di condizioni meteo avverse, sarà posticipato alla giornata successiva o, in caso di impossibilità, nello stesso giorno della settimana successiva. «Essendo l’acquedotto di Collattoni la principale adduttrice dell’acqua potabile di Camerino, fatte salve le capacità di accumulo dei serbatoi, sia pubblici che degli impianti privati – scrive l’Assm -, l’interruzione del servizio interesserà la zona del centro urbano e della maggior parte delle frazioni e località periferiche. Non sono previste interruzioni per alcune frazioni a ridosso dei versanti montani, quali Morro, Casale, Calcina, Nibbiano, Sant’Erasmo, Sellano, Selvazzano, Valle San Martino, Perito, Costa San Severo, San Gregorio, Torrone, Sabbieta, Capolapiaggia, Pozzuolo, Teggiole, Statte, Campolarzo, Sfercia, Valdiea e Polverina. Tuttavia, si raccomanda l’utilizzo del serbatoio di accumulo dell’impianto interno anche per le utenze di queste frazioni – conclude la nota -. L’Assm Spa, gestore del Sii, al fine di limitare i disagi, chiede agli utenti di ridurre, per quanto possibile, il consumo di acqua potabile negli orari indicati e di utilizzare i serbatoi di accumulo di cui gli impianti di utenza devono essere dotati, si scusa con l’utenza per il disservizio e ringrazia anticipatamente per la collaborazione».