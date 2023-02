VOLLEY A1 - La schiacciatrice americana Symone Abbott suona la carica in vista della partita di sabato alle 18 a Firenze: «Ci aspetta una gara molto dura contro un avversario di grande valore che sarà in piena corsa per lo scudetto»

Meno due alla complicatissima sfida sul campo della seconda forza del campionato, la Savino Del Bene Scandicci, per la Cbf Balducci Hr Macerata, in programma sabato alle 18 in terra toscana. Un altro match con le prime della classe per Symone Abbott e compagne, che vogliono giocarsi ogni possibile opportunità per abbandonare l’ultimo posto in graduatoria e non mollare l’obiettivo salvezza. Proprio la schiacciatrice americana, classe 1996, suona la carica. «A Firenze contro Scandicci ci aspetta una gara molto dura – dice Symone Abbott – contro un avversario di grande valore che sarà in piena corsa per lo scudetto. Dobbiamo quindi scendere in campo non sconfitte in partenza, ma con la massima concentrazione su ogni pallone, facendo la scelta giusta nelle situazioni di gioco che ci si proporranno davanti e cercando continuità nel nostro gioco. Scandicci ha davvero delle individualità fortissime e proveremo ad opporci giocando di squadra».

La corsa salvezza si è fatta ancora più complicata e Symone Abbott ne è consapevole, ma è ben lontana dal voler alzare bandiera bianca. «Mancano otto partite al termine della regular season – commenta il martello statunitense al primo anno in arancionero -. Dovremo viverle ciascuna come se fosse una finale e alla fine faremo i conti. Ci sono ancora partite che possiamo vincere e cercheremo di fare punti in ogni gara che affronteremo». Symone Abbott conclude pensando all’esperienza importante che sta vivendo nella sua carriera, da titolare nel massimo campionato. «La Serie A1 italiana è un torneo fantastico e di altissimo livello – dice la schiacciatrice Usa -. Sicuramente uno dei migliori del mondo, è bellissimo poterlo disputare e sono felice di avere questa possibilità».