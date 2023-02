MACERATA - Riparte il festiival, dal 24 febbraio al 5 marzo al Lauro Rossi. Il direttore artistico Enzo Nannipieri: «C'è curiosità di scoprire se le scelte che abbiamo fatto dopo tre mesi di ascolto delle oltre 2.000 canzoni in concorso verranno confermate»

Musicultura scalda i motori per l’avvio delle audizioni live della 34° edizione del Festival. Sono 10 le serate consecutive di spettacolo in programma al teatro Lauro Rossi di Macerata, dal 24 febbraio al 5 marzo, quasi 60 le proposte artistiche in gara selezionate fra le 1.113 candidature registrate alla chiusura del bando del concorso del 2023, la rosa degli artisti convocati verrà ufficializzata da Musicultura tra qualche giorno.

«L’avvicinamento alle audizioni dal vivo in me si accompagna sempre a un’impennata di curiosità. – ha dichiarato Ezio Nannipieri direttore artistico del Festival – La curiosità di scoprire se le scelte che abbiamo fatto dopo tre mesi di ascolto delle oltre 2.000 canzoni in concorso vengono confermate, o se possibile addirittura rilanciate, da quel che stiamo per vedere e sentire sul palco del Lauro Rossi. E poi c’è la curiosità per le performance che verranno amichevolmente a regalarci alcuni importanti ospiti i cui nomi saranno resi noti a breve».

L’anno scorso hanno assistito alle Audizioni 4.300 spettatori. Quest’anno sono attese 500 addetti ai lavori fra tecnici, artisti e giornalisti che soggiorneranno in città per oltre due settimane, tra i giorni di allestimento e quelli di spettacolo.

Più di 100 saranno invece gli studenti e le studentesse dell’Università di Macerata, dell’Università di Camerino e dell’Accademia di Belle Arti attivamente coinvolti nei percorsi formativi attivati dal Festival. Musicultura trasformerà il Teatro Lauro Rossi in un vero e proprio laboratorio delle arti e dei mestieri in cui giovani studenti, aspiranti grafici, scenografi, light designer, giornalisti, copywriter e fumettisti avranno modo di testare le proprie capacità e fare un’esperienza formativa che spesso, per gli studenti che l’hanno intrapresa negli anni precedenti, è diventata un vero volano per entrare nel mondo del professionismo.

A suggellare le sinergie di Musicultura con le principali realtà che operano nel territorio c’è la conferma per il 2023 della partnership con Banca Macerata, che sostiene le attività del festival e premia la creatività dei giovani artisti con riconoscimenti alle migliori esibizioni decretate dal pubblico durante le Audizioni e con la consegna del Premio di 20mila euro al vincitore assoluto di Musicultura.

Come da tradizione gli spettacoli al Teatro Lauro Rossi si terranno tutte le sere con inizio alle 21, escluse le domeniche quando il sipario si aprirà alle 17.

Gli spettacolo sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 22 febbraio sul sito www.musicultura.it.

Anche quest’anno una grande produzione tecnica trasformerà il Lauro Rossi in uno studio televisivo e chi non riuscirà a raggiungere il teatro, potrà seguire le Audizioni in diretta sui canali televisivi di èTV Marche e in streaming sulla pagina Facebook di Musicultura.