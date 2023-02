ECCELLENZA - Primo stop della gestione Mazzaferro, terza sconfitta su tre partite "casalinghe" al Capponi di Treia, oggi chiuso al pubblico a causa di lavori. Tifosi comunque dietro le recinzioni. Non basta il terzo gol in settimana di capitan Mongiello. Gli ospiti vincono 2 a 1 e scavalcano i biancorossi

Il trasferimento forzato a Treia continua a produrre solo amarezze al Chiesanuova, sconfitto nella terza uscita “casalinga” del girone di ritorno. Ko di misura come le altre due, ma grave perché in uno scontro diretto per la salvezza. Il blitz 1-2 del giovane Castelfidardo conferma lo stato di grazia dei biancoverdi al sesto risultato utile e soprattutto pesa tanto in classifica perché consente il sorpasso diretto: 12esimo posto più due sui biancorossi. Al Capponi si è giocato a porte chiuse, a causa dei lavori nella gradinata. Tifosi assiepati dietro le recinzioni. Alla terza partita in una settimana il nuovo corso firmato Mazzaferro conosce dunque il primo stop, maturato subito dopo esser pervenuti al pari. Un passo indietro rispetto a mercoledì di Urbino, gli ospiti sono piaciuti di più come idee e di nuovo la matricola è stata colpita sui calci da fermo come avvenuto una settimana fa col Valdichienti.

La cronaca. Moduli speculari sul sintetico del “Capponi”, nel 4-3-3 dei locali ancora out Lapi, De Cesare è a protezione della difesa, Cicconetti e Mongiello attaccanti esterni. La posta in palio è notevole e le squadre a lungo si studiano evitando di scoprirsi troppo, non accade nulla fino al 19’: primo squillo ospite con percussione di Guella e destro ribattuto da Zoldi. Le difese prevalgono sugli attacchi, l’equilibrio è sovrano. Al 37’ però il Chiesanuova sfiora il gol. Punizione dai 20 metri di Mongiello che la pennella magistralmente: incrocio dei pali sfortunato. Al 41’ replica fidardense con Fabbri perso sulla sinistra, palla dentro e Kurti non ci arriva.

Ripresa. Pronti via e da corner sbuca il 2002 Fabiani che insacca. Il Chiesanuova deve recuperare e prova a rispondere, facendolo però con troppi lanci. Comunque i biancorossi creano due occasioni, al 60’ con l’inserimento di Morettini, colpo di testa out di poco, poi 8’ dopo ancora il mediano serve Pasqui in transizione, destro sballato. Al 78’ il pari arriva. Dalla destra Pasqui riconquista palla e la fornisce al neoentrato Salvucci che la mette dentro, Mongiello taglia e fa 1-1. Terzo gol in una settimana per il capitano. Dura poco. Si sta ancora esultando che il Castelfidardo ottiene un corner, sugli sviluppi palla telecomandata sul secondo palo dove Ristovski gela i biancorossi. Mazzaferro chiude con quattro uomini offensivi ma non accade più altro.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro, Iommi, Morettini (30’ s.t. Bonifazi), Canavessio, Monteneri, Cicconetti (20’ s.t. Pasqui), De Cesare (33’ s.t. Rotondo), Tittarelli, Mongiello, Farroni (30’ s.t. Salvucci). All.: Mazzaferro.

CASTELFIDARDO: David, Bandanera, Fabbri, Galli, Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani (17’ s.t. Ristovski), Kurti (16’ s.t. Cognigni), Braconi (45’ s.t. Pasquini), Crescenzi (16’ s.t. Goma). All.: Giuliodori.

ARBITRO: Skura di Jesi.

RETI: 2’ s.t. Fabiani, 33’ s.t. Mongiello, 34’ s.t. Ristovski.

NOTE: gara giocata a porte chiuse con il pubblico fuori dall’impianto. Ammoniti: Iommi, Canavessio, Tittarelli, Ruiz. Corner 3-6. Recupero: 0’ + 5’