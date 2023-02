SERIE D - Al Della Vittoria, contro la seconda, finisce 1 a 1. I cremisi recriminano per il rosso diretto a Nagy ad inizio secondo tempo, nel finale espulso anche Massarotti. La squadra di Zannini resta ultima in classifica

Il Tolentino fanalino di coda blocca la Vigor Senigallia seconda in classifica, nel girone F di Serie D. Nella sesta giornata di ritorno, al Della Vittoria termina 1 a 1, frutto del botta e risposta al tramonto della prima frazione tra Mori e Rozzi. I cremisi di Zannini recriminano per l’espulsione ritenuta esagerata di Nagy, su Ferri, ad inizio ripresa (nel recupero rosso anche a Massarotti). Nonostante tutto il Tolentino tiene testa all’avversario e riesce a muovere la graduatoria. Restano cinque le lunghezze di ritardo dalla coppia Termoli – Notaresco. Domenica prossima la difficile trasferta contro la Sambenedettese.

La cronaca. La partita è vibrante fin dalle prime battute. Dopo appena due giri di lancette Lattanzi, di testa, manda fuori di poco un cross di Massarotti. Al 5′, per la Vigor, D’Errico calcia sull’esterno della rete. A lato anche la conclusione di Vitiello, servito da Tizi al 10′. Passato il quarto d’ora è il turno di Gori, Roberto devia in angolo. Al 22′, invece, è miracoloso Gagliardini su Lazzari: sbaglio in disimpegno di Zeetti, il numero undici ospite ha sui piedi un rigore in movimento ma spara sul portiere cremisi. Al 38′ la Vigor rompe l’equilibrio con Mori, in mischia, dal vertice dell’area piccola dopo una serie di disimpegni errati dei giocatori cremisi. Il vantaggio dura pochissimo. Infatti, al 40′, pareggia subito il Tolentino grazie al gran tiro di Rozzi dai 25 metri. Ad inizio ripresa (4′) i cremisi restano in dieci a causa del rosso che l’arbitro Aldi di Lanciano sventola a Nagy, sul contatto con Perri. I padroni di casa contestano l’episodio che condiziona tutta la ripresa, dove comunque la Vigor spinge ma non creando azioni pericolose. Nel finale espulso anche Massarotti, per fallo da ultimo uomo. Poi termina out la punizione di Kerjota.

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Stefoni, Salvatelli (14′ s.t. Papaserio), Gori (10′ s.t. Brondi), Nagy, Zeetti, Massarotti, Rozzi, Vitiello (42′ s.t. Moscati), Tizi (28′ s.t. Pallecchi), Lattanzi (24′ s.t. Di Biagio). A disp.: Giorgi, Mataloni, Testiccioli, Nacciarriti. All.: Zannini.

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mori (16′ s.t. Vrioni), Bucari (37′ s.t. Tomba), Marini, Gambini, Rotondo, Kerjota, Mancini, Perri, D’Errico (37′ s.t. Marcucci), Lazzari (21′ s.t. Pesaresi). A disp.: Sarti, Olivi, Magi Galluzzi, Pierpaoli, Balleello. All.: Clementi.

TERNA ARBITRALE: Aldi di Lanciano (Di Berardino di Teramo – Scipione di Firenze)

RETI: 38′ p.t. Mori, 40′ p.t. Rozzi.

NOTE: ammoniti: Pesaresi, Pallecchi e Rotondo. Espulsi: al 4′ s.t. Nagy (rosso diretto) e al 50′ s.t. Massarotti (rosso diretto).