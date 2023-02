LEGA PRO - Al Recchioni si interrompe la striscia positiva dei dorici che durava da otto incontri consecutivi. La quinta rete in quattro partite del bomber maceratese, dal dischetto, serve a pareggiare momentaneamente il vantaggio dei locali firmato da Neglia. E' un altro rigore, trasformato da Fischnaller, a sancire il definitivo 2-1 e il successo dei padroni di casa che hanno giocato in dieci (espulso Giandonato) tutta la ripresa

di Michele Carbonari

Si interrompe al Recchioni di Fermo la serie positiva di otto risultati utili dell’Ancona. Agli uomini di Colavitto non basta la quinta rete in quattro partite di bomber Federico Melchiorri, su rigore (l’ottavo in stagione a favore dei dorici), che pareggia il vantaggio iniziale di Neglia (tap in).

Al tramonto del primo tempo, decisivo il penalty realizzato per i gialloblu da Fischnaller. Ad inizio ripresa l’episodio che potrebbe cambiare il derby: il capitano locale Giandonato, già ammonito, rimedia il secondo giallo. Nonostante tutto la Fermana tiene botta, mentre i biancorossi di Colavitto non riescono quasi mai a rendersi pericolosi sotto il settore occupato dai circa 500 tifosi biancorossi. A questo punto, in classifica restano quarti a quota 48 punti. Domenica prossima alle 17.30 al Del Conero arriva l’Olbia. La Fermana sale invece a 36, una lunghezza in meno della zona playoff (nel prossimo weekend la trasferta contro il San Donato Tavernelle).

La cronaca. Ritmi altissimi nelle prime battute di gioco. Parte meglio l’Ancona. Al 2′ Petrella sguscia in area ma si fa murare da un attento Borgetto. Poco dopo il destro di Simonetti si spegne sul fondo. Ma al 7′ è la Fermana a sbloccare le ostilità: un’azione insistita sulla sinistra porta al tiro Scorza, Perucchini non trattiene e tap in vincente di Neglia, in sospetta posizione di fuorigioco. La reazione dorica è immediata. Melchiorri serve Petrella che calcia in porta, Parodi intercetta con la mano ed è rigore: al 12′ Melchiorri spiazza Borghetto e sigla l’1 a 1.

Il cigno di Treia ci riprova cinque giri di lancette più tardi, il portiere fermano para centrale. Ancora Ancona al 19′, Petrella spedisce di un soffio sopra la traversa su schema da corner. Gli ospiti pungono in contropiede, micidiale e da manuale quello al 25′, grande recupero addirittura di Fischnaller su Moretti. Tre minuti dopo Martina ruba palla a Neglia in area e calcia, destro sul fondo. La Fermana si riaffaccia in avanti al 35′ con Maggio, conclusione pericolosa e sui cartelloni pubblicitari. L’esterno è particolarmente ispirato e tempo due minuti che procura un calcio di rigore (falloso intervento di Mezzoni): Fischnaller batte centrale e firma il 2 a 1.

Ripresa. Pronti via e Giandonato, già ammonito, riceve il secondo giallo per un fallo dopo appena neanche trenta secondi su Petrella e Fermana in dieci. Mister Colavitto aumenta il peso in attacco ed inserisce Spagnoli al posto di Petrella, oltre a Paolucci (per capitan Gatto). L’Ancona prova ad approfittarne e al 56′ la palla, su cross di Mezzoni, arriva a Melchiorri che spara alle stelle. Poco dopo Paolucci su punizione. Nel frattempo Protti si copre e getta in campo Spedalieri al posto dell’autore del gol Neglia. Spagnoli ci prova di testa, nessun problema per portiere. L’ariete di riprova al 70′, sempre buona guardia di Borghetto. Nel finale la Fermana gioca una partita accorta e attenta, senza concedere varchi agli avanti dell’Ancona, incapaci di trovare lo spunto vincente.

Il tabellino:

FERMANA: Borghetto, Scorza (84′ Eleuteri), Neglia (56′ Spedalieri), Giandonato, Fischnaller (84′ Busatto), Carosso (68′ Pinzi), Misuraca, Maggio (68′ De Nuzzo), Parodi, Gkertsos, Pellizzari. A disp.: De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Pampano, Ronci. All.: Protti.

ANCONA: Perucchini, Martina, De Santis (75′ Camigliano), Gatto (52′ Paolucci), Melchiorri, Petrella (52′ Spagnoli), Moretti (84′ Pecci), Simonetti, Mondonico, Mezzoni, Prezioso (75′ Mattioli). A disp.: Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Di Massimo, Brogni, Barnabà, Fantoni, Basso. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Grasso di Ariani Irpino (Piazzini di Prato – Conti di Seregno)

RETI: 7′ Neglia (F), 12′ Melchiorri (A), 39′ Fischnaller (F)

NOTE: ammoniti: Parodi, De Santis, Busatto. Espulso: Giandonato al 46′ per doppio giallo. Recupero: 6′ (1’+5′)