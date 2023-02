VOLLEY - Nell’anticipo della quinta giornata di ritorno la squadra era alla ricerca di punti salvezza al Banca Macerata Forum. Le giocatrici si sono arrese alla Vero Volley ma con un sorprendente secondo set

di Mauro Giustozzi

La Cbf Balducci si illude e illude i suoi tifosi con un secondo set giocato per trequarti alla grande, ma cede nel finale al ritorno di Milano che liquida così in soli tre parziali le maceratesi conquistando un successo prezioso per l’alta classifica. Macerata si consegna alla nona sconfitta consecutiva che zavorra la squadra sul fondo della classifica in una situazione di crisi aperta dalla quale non si vedono sbocchi o prospettive incoraggianti in vista dei prossimi impegni. Resta quel secondo set giocato alla pari contro le quotate avversarie ma anche l’incapacità di chiuderlo a proprio favore, la fotografia di questa Cbf Balducci. Nelle fila della Cbf l’ingresso di Abbott ha dato più peso all’attacco, ma non è bastato per allungare la sfida contro il Vero Volley. Che ha avuto dalle mani di Orro (mvp) la regia illuminata anche nei momenti di difficoltà del secondo set ed un contributo consistente a muro (3 blocchi vincenti) dietro all’inarrivabile Stevanovic che ne ha firmati 4 dei 10 complessivi di squadra. Superiore a rete la squadra di Gaspari ma pure al servizio con 8 ace e in attacco col 44% di positività rispetto al 31% delle arancionere.

Al Banca Macerata Forum nell’anticipo della quinta giornata di ritorno la Cbf Balducci HR Macerata, in cerca di punti salvezza, ospita la Vero Volley Milano terza in classifica a quota 39 punti, frutto di 13 vittorie e 4 sconfitte, reduce da un felice turno europeo dove ha ottenuto la qualificazione ai quarti di Champions League.

La formazione maceratese cerca l’impresa per accorciare le distanze con Perugia, che al momento occupa l’ultimo posto valido per la permanenza in serie A1 a due punti di distanza. Fiesoli e compagne cercano quel successo che manca ormai da più di due mesi per interrompere la serie di sconfitte consecutive arrivata ad 8 ko. Ad assistere alla gara anche i giocatori Lube Luciano De Cecco ed Enrico Diamantini. Nelle fila della Cbf c’è Okenwa nel ruolo di opposto che rileva Malik mentre al centro Così è preferita a Molinaro, con Chaussee a far coppia con Fiesoli come schiacciatrici. Lombarde subito efficaci a muro con Davyskiba e Stevanovic, Macerata risale ma poi commette una serie di errori che consentono al Vero Volley di allungare nuovamente (3-7). E’ sempre il muro di Milano a risultare invalicabile per le marchigiane che accusano un altro pesante break che indirizza il set nella metà campo del sestetto di Gaspari (4-13).

Poca reazione e attenzione nelle file delle arancionere, così le ospiti giocano sul velluto forti di un punteggio rassicurante. Non funziona nulla nelle fila di Macerata mentre Milano ha il controllo assoluto di una sfida che gioca in assoluta scioltezza non trovando mai opposizione dall’altra parte della rete. Un parziale dominato letteralmente da Orro e compagne che lasciano le briciole alle maceratesi. Nel secondo Cbf in campo con Abbott, che aveva chiuso il parziale precedente rilevando Chaussee, e con un piglio diverso. Arancionere che sorprendono Milano volando via sul 15-9, mostrando un volto diverso da quello remissivo di inizio gara. Costringendo Gaspari per la prima volta a chiamare time out. Vero Volley in affanno, Cbf che gira su ottimi livelli in attacco in questo secondo set ma poi incassa il break lombardo (5-0) che riapre i giochi di un parziale fin qui saldamente in mano alle maceratesi. La risalita del Vero Volley si completa col muro di Candi e l’ace di Orro che firma il sorpasso nella volata finale (20-21): Thompson chiude alla seconda palla set la rincorsa infinita di Milano in un secondo set pazzesco che la Cbf si fa sfuggire nel finale. Terzo nel quale il Vero Volley pare riprendere in pugno l’inerzia della gara: con Macerata che torna ad essere fallosa e Larson che incrementa il vantaggio lombardo (6-9). Il muro di Stevanovic appare una sentenza anticipata per la Cbf Balducci che vede ìl Vero Volley scappare via pericolosamente sull’11-17. Che si prende tre punti importanti per l’alta classifica, lasciando alla Cbf il grande rammarico di quel secondo set quasi vinto e poi gettato al vento per la rimonta delle lombarde.

MACERATA – MILANO 0-3 (14-25, 23-25, 21-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 7, Cosi 6, Okenwa 4, Chaussee 1, Aelbrecht 3, Dijkema 1; Fiori (L), Abbott 11, Molinaro, Malik 2, Ricci, Napodano (L). NE.: Quarchioni, Poli. All. Paniconi.

VERO VOLLEY MILANO: Larson 7, Candi 7, Stysiak 8, Davyskiba 9, Stevanovic 12, Orro 7; Parrocchiale (L), Thompson 4, Begic 6. NE.: Badini, Folie, Rettke, Negretti (L), Sylla. All. Gaspari.

ARBITRI: Mesiano e Bassan.

NOTE: spettatori 600. Durata set: 19’, 27’, 29’ totale 75’. Macerata: battute sbagliate 8, vincenti 3, muri 5, errori 15. Milano: bs. 10, v. 8, m. 10, e. 23.