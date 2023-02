VOLLEY A3 - Domenica alle 16 al Banca Macerata Forum i biancorossi affronteranno la Tmb Monselice. Il palleggiatore Azaria Gonzi: «Dobbiamo mantenere questo stato di forma, riuscire a prenderci il terzo posto nella regular season vorrebbe dire affrontare i playoff da una posizione migliore»

Per la settima giornata di ritorno di Serie A3, Girone Bianco, la Med Store Tunit ospiterà la Tmb Monselice al Banca Macerata Forum, domenica alle 16. La squadra veneta sarà a caccia di punti salvezza e della prima vittoria nel 2023, dopo una serie di risultati negativi accumulati nelle ultime uscite e la classifica che dice ancora ultimo posto. Situazione opposta per i biancorossi: Macerata è in forma e vuole proseguire questo momento di vittorie e ottime prestazioni, l’ultima nello scontro diretto per il terzo posto contro Savigliano, ora distante solo tre punti.

Il palleggiatore Azaria Gonzi spiega lo stato di forma della squadra. «Il trend è positivo, era importante il test contro Savigliano non solo in quanto scontro diretto ma anche per valutare come ci saremmo comportanti senza Morelli. Abbiamo fatto molto bene e questo è incoraggiante, ora sappiamo che anche se dovesse mancare uno dei nostri migliori giocatori, possiamo comunque esprimerci ad ottimi livelli». Proprio grazie alla vittoria di sabato scorso Macerata si è avvicinata al terzo posto in classifica. «Stiamo facendo bene e siamo carichi. Dobbiamo mantenere questo stato di forma ma ci crediamo, riuscire a prenderci il terzo posto nella regular season vorrebbe dire affrontare i playoff da una posizione migliore». Serve intanto continuare a vincere, a partire da domenica alle 16 contro Monselice. «Dobbiamo tenere alta la concentrazione, già all’andata non fu una partita semplice e riuscimmo a spuntarla solo al tie-break. In campo stiamo lavorando su come limitare il loro opposto Drago, che in attacco è temibile ma sarà fondamentale l’approccio. Loro verranno al Banca Macerata Forum dando battaglia avendo magari qualche pressione in meno, per noi è importante affrontare questa gara con la stessa attenzione di sempre e continuare a fare punti».