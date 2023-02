EVENTI - Ecco una mappa di proposte in tutta la regione

di Stefano Fabrizi

Nonostante Sanremo stia monopolizzando questa settimana le serate, la possibilità di scegliere altro da fare rimane. E di appuntamenti di tutti generi tra prosa, musica, presentazioni e disco, è decisamente confortante in tutta la regione. Ecco dunque una serie di suggerimenti.

Partiamo da venerdì 10 febbraio.

Ancona – Per la Centunesima Stagione Concertistica organizzata Amici della Musica “Guido

Michelli” al Teatro Sperimentale di Ancona alle 20:30 il concerto di Orazio Sciortino al pianoforte. Il concerto sarà preceduto da una conversazione introduttiva tra il direttore artistico Guido Barbieri e il maestro Sciortino.

Ancona – Al Teatrino Del Piano di Ancona alle 18 l’appuntamento è con Una piccola storia per la regia di Lino Terra con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni. Uno spettacolo è indirizzato ai più giovani. Si replica alla stessa ora domenica 12 febbraio.

Senigallia – Non solo teatro ma anche presentazioni di libri. Allo Spazio Ohana di Senigallia alle 18:30 Francesco Bettini parla del suo romanzo “Le onde della Sera” .

Fermo – Prosegue la rassegna di musica da camera de Il Circolo di Ave, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Fermo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, con il concerto delle sorelle Dallagnese che si esibiranno venerdì 10 febbraio a Palazzo Brancadoro di Fermo alle ore 20:30. A fine concerto incontro con le artiste nelle sale della Casa Museo di Palazzo Brancadoro e degustazione di vini naturali a cura di Roberto Capecci.

Appuntamenti di sabato 11 febbraio

Osimo – Al teatro La Nuova Fenice di Osimo alle 18 la Compagnia: Hombre Collettivo Teatro – Roma (vincitore Premio Scenario Infanzia 2020 premio della critica Direction Under 30 2021) presenta Casa Nostra. Lo spettacolo è indirizzato ai più giovani.

Senigallia – Back To Dance dei Kataklò è al Teatro La Fenice di Senigallia alle 21. Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo che accosta frammenti inediti di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza.

Sant’Elpidio a Mare – All’Auditorium “Giusti” di Sant’Elpidio a Mare alle 21:15 è tempo di “All Star Game”, una sfida tutta all’insegna dell’improvvisazione con i Rishow. All Star Game è una sfida tra due squadre, quattro contro quattro, a colpi di improvvisazione.

Fermo – Secondo appuntamento con la Rete Lirica delle Marche che dopo Fano porta La traviata al Teatro dell’Aquila di Fermo. Inizio spettacolo alle 21.

Ascoli Piceno – Per Ascolinscena al Palafolli di Ascoli Piceno alle ore 21 L’acquario di Claudio Grattacaso per la regia di Marcello Andria. Al centro della scena – il claustrofobico studio di uno scrittore, ingombro di libri che precludono il contatto con la realtà circostante – campeggia un acquario, i cui abitanti, come in un meccanismo di scatole cinesi, simbolicamente riproducono le dinamiche psicologiche ed emotive dei tre protagonisti: ignari della loro sostanziale condizione di cattività, pesci esotici dalla variopinta livrea si rincorrono, si azzuffano, si contendono accanitamente l’esiguo spazio vitale, per poi ritornare, sconfitti e malconci, alla convivenza forzata. In scena Felice Avella, Ernesto Fava e Enzo Tota.

Fossombrone – Incontro alle 16:30 nella Chiesa di Santa Barbara a Fossombrone con Francesco Fioretti che presenterà Il libro segreto di Dante accompagnato dalle letture della professoressa Sara Mei.

Appuntamenti di domenica 12 febbraio

Macerata – Si apre il sipario del teatro Lauro Rossi alle 16 su Finalmente domenica!, rassegna di teatro per tutta la famiglia. L’inaugurazione è affidata a Costellazioni. Pronti, partenza… spazio!, uno spettacolo di Savino Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli e Giorgio Rossi per Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi dedicato alla scoperta dell’Universo, un viaggio fantastico e giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle.

Tolentino – Secondo appuntamento alle 17 della rassegna A teatro con mamma e papà, organizzata da Rancia VerdeBlu. In scena al Teatro Vaccaj di Tolentino una delle fiabe più amate di sempre: “Hansel e Gretel” presentata dalla Compagnia Teatro Verde di Roma

Tolentino – Uno straordinario Sebastiano Somma al Politeama di Tolentino con il capolavoro senza tempo Il vecchio e il mare di E. Hemingway. Una produzione presentata da Orchestra da Camera della Campania con l’adattamento di Lucilio Santoni e la regia dello stesso Sebastiano Somma.

Inizio ore 18.

Recanati – Luca Violini alla voce narrante e Lorenzo Di Bella al pianoforte saranno i protagonisti del recital “Io, Giacomo”, in programma domenica 12 febbraio alle 17,30 all’auditorium del Centro Mondiale della Poesia a Recanati con la consulenza letteraria di Paolo Logli. L’evento è organizzato dal comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario de “L’infinito” con la collaborazione del centro nazionale studi Leopardiani e il patrocinio del Comune

Camerino – All’ Auditorium Benedetto XIII di Camerino alle 21:15 lo spettacolo Mettici la mano di Maurizio De Giovanni con Elisabetta Mirra.

Chiaravalle – Appuntamento alle 17 al Teatro Valle di Chiaravalle con Gli Ospiti della Form: l’Essential Saxophone Quartet. Un avvincente concerto dal titolo Musicauna: da Händel a Morricone, realizzato in collaborazione con Associazione Spazio Musica – Ancona Jazz Festival.

Corinaldo – Spazio al teatro Ragazzi. Al Teatro Goldoni di Corinaldo alle ore 17 lo spettacolo “Enrichetta dal ciuffo” della compagnia Teatro Perdavvero, per un pomeriggio in famiglia, con bambine e bambini, dai 3 anni in su.

Porto San Giorgio – Quinto appuntamento alle 17 con “Domenica a teatro” al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, la stagione per ragazzi e famiglie. In scena una storia universale, tratta dalla raccolta de “Le mille e una notte”: è quella di “Alì Babà e i quaranta ladroni”.

Pesaro – “Romanticismo italiano vs Romanticismo tedesco” è il titolo del concerto dell’AMAI Quartet, in programma alla Chiesa della SS. Annunziata di Pesaro alle 18, organizzato da WunderKammer Orchestra in collaborazione con l’Assessorato alla Bellezza di Pesaro e Amat. In programma musiche di Puccini, Verdi e Brahms. Da Vienna il quartetto d’archi formato da giovani musiciste europee. In programma Puccini, Verdi e Brahms.

Montegranaro – Gli 8 Violoncelli di Torino per la XXVII stagione concertistica Amici della Musica Montegranaro al Teatro La Perla alle 17:30. Musiche di: E.Bosso, D. Shostakovich, E.Morricone, N.Rota, S.Prokofiev, A.Piazzolla.

Filottrano – Alla Sala Consiliare del Comune di Filottrano (alle 16,30). I solisti dell’Accademia d’Arte Lirica e la pianista Mirca Rosciani propongono “Opera che Passione”: un concerto in collaborazione con l’Unitre di Filottrano. Il programma affascinante offre grandi pagine d’opera di Rossini (Il Barbiere di Siviglia), Donizetti (Lucrezia Borgia), Verdi (Un ballo in maschera, Macbeth, Rigoletto), Bizet (Carmen), Puccini (Tosca e La Bohème). Provengono da Georgia, Russia, Sri Lanka e Uzbekistan i giovani allievi dell’istituzione osimana, e sono i soprani Chrisni Mendis e Ketevan Urumashvili, il mezzosoprano Tamari Kirakosova, il tenore Sergei Radchenko e il baritono Akilbek Piyazov.

Ascoli Piceno – Prosegue al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (alle 17,30) la stagione dedicata ai ragazzi con Rosaspina… storia di un bacio di Ullallà Teatro.

Fano – Appuntamento per tutta la famiglia al Teatro della Fortuna di Fano con Andar per Fiabe. Alle 17 la scena è per Il brutto anatroccolo di Compagnia TPO e Teatro Metastasio di Prato, con Francesco Dendi, le musiche dal vivo di Federica Camiciola e Francesco Fanciullacci e la regia di Francesco Gandi e Davide Venturini.

Gradara – Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat fa tappa al Teatro Comunale di Gradara (alle 17) con Dell’amore, della parola e di altri tormenti di e con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara.

Non solo teatro. Diamo anche uno sguardo alle disco delle Marche.

Venerdì 10 febbraio

Alla Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo “Luna caprese” che vede protagonista la Enzo Marino band, per un tuffo nella più bella musica napoletana.

Al Sottovento di Numana il nuovo format Ladies. Sabato cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e

non solo con il team Kasino Latino.

Sabato 11 febbraio

Al Brahma di Civitanova “Nostalgia 90. In consolle Mattia Ascani, Gianmaria Ascani.

Alla discoteca Azure di Casette Verdini di Pollenza Lemon Night. University Party.

Al Donoma Club di Civitanova torna Senorita con l’animazione della Señorita Dance Crew.

Al Nyx Club di Ancona Afrocircus Carnival Edition. Domani Showdinner e

nightlife. Special guest: Dj Lillo from Roma.

Al BB Disco di Cupra Marittima special guest in consolle dj Fargetta.

Al Miami Club di Monsano il party Mamacita.

A Le Dome di Torre San Patrizio di Fermo “Find Your Love”.

Al Miù di Marotta Random di Carnevale

Alla Discoteca Luxury Porto San Giorgio domani va in scena Res Gestae.

Lo school party.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto Latinpower, il noto gruppo reggaeton hip hop e urban.

