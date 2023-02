TREIA - Domani alle 10,30 all’aula multimediale in via Cavour incontro con Livilla Sivocci, testimone dei massacri delle foibe. Gli alunni e le alunne della terze medie leggeranno brani dedicati alla ricorrenza

Anche quest’anno il Comune di Treia, insieme all’istituto Paladini, celebra il “Giorno del Ricordo” con attività formative e testimonianze che possono fornire, in particolare alle nuove generazioni, gli strumenti di comprensione del passato e di un presente sempre più complesso, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo delle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Domani alle 10,30 all’aula multimediale in via Cavour, 29 si svolgerà l’incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza con la testimonianza di Livilla Sivocci, esule da Pola e testimone dei massacri delle foibe.

Dopo il saluto della dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo e del sindaco Franco Capponi saranno letti dei brani dedicati proprio al “Giorno del ricordo” a cura degli alunni e delle alunne delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado.