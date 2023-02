VOLLEY A1 - Il match domani alle 20,30 al Banca Macerata Forum. Coach Paniconi: «Siamo alla ricerca spasmodica di punti che ci possano in qualche modo rilanciare in questa lotta per mantenere la categoria»

Anticipo televisivo di lusso per la Cbf Balducci Hr Macerata che domani, alle 20.30 in diretta su Rai Sport + HD, riceva la visita del Vero Volley Milano per la quinta giornata di ritorno di Serie A1 femminile. Al Banca Macerata Forum, dunque, andrà in scena la sfida tra le arancionere e una delle squadre più attrezzate del campionato: c’è grande attesa tra i tifosi per assistere al match che vedrà le ragazze di Paniconi confrontarsi con Orro e compagne. La formazione maceratese cercherà l’impresa di strappare punti fondamentali in chiave salvezza alla corazzata lombarda, attualmente terza in classifica a quota 39 punti, frutto di 13 vittorie e 4 sconfitte. Fiesoli e compagne andranno a caccia di quel successo che manca ormai da più di due mesi, serviranno un grande prestazione e il supporto di tutto il pubblico arancionere per credere nel colpaccio.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum venerdì (17.30-19.30) e sabato, giorno della gara (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 ad inizio match). «La società invita, anche in occasione del match con Milano, tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze” – si legge nella nota -. Chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport».

Tante frecce a disposizione dell’arco di Marco Gaspari, coach anconetano che guida il Vero Volley Milano. Regia affidata alla palleggiatrice azzurra Alessia Orro, in diagonale con l’opposto statunitense Jordan Thompson o in alternativa con la polacca Magdalena Stysiak (spesso schierata anche come martello). Al centro ampia scelta tra la campionessa del mondo serba Jovana Stevanovic, la statunitense Dana Rettke, Raphaela Folie e Sonia Candi. In banda stesso discorso: coach Gaspari può scegliere tra l’azzurra Myriam Sylla, la bielorussa Anna Davyskiba e la statunitense Jordan Larson, tornata a stagione in corso. Nel ruolo di libero Beatrice Parrocchiale e Beatrice Negretti.

«Sarà una partita ovviamente con difficoltà altissima ma per noi questa è una costante, anche se consideriamo Milano come una delle quattro squadre più importanti del campionato – dice Luca Paniconi, coach della Cbf Balducci -. Veniamo da una buona settimana di lavoro, mi sembra che siamo in crescita dal punto di vista della continuità e della condizione quindi l’auspicio è quello di fare una partita di livello e comunque di mettere in difficoltà i nostri i nostri avversari. Ricordiamo la gara dell’andata, dove riuscimmo a giocare per due set alla pari: potrebbe essere in qualche modo un riferimento per spingere e per giocarci comunque la partita, perché sappiamo che per noi ogni fine settimana non conta l’avversario che arriva ma conta quello che dobbiamo provare a fare. Ovvero, oltre alla prestazione, la ricerca spasmodica di punti che ci possano in qualche modo rilanciare in questa lotta per mantenere la categoria».

«Ci apprestiamo a terminare questo ciclo di un mese abbondante di gare ravvicinate e vogliamo farlo nel miglior modo possibile – racconta Marco Gaspari, allenatore della Vero Volley Milano -. Abbiamo come obiettivo quello di consolidare un posto nei piani alti della classifica, motivo per cui sappiamo che dovremo fare una ottima gara contro Macerata. Il primo posto nella Pool di Champions League ci permetterà di lavorare con più continuità e dare degli spazi di recupero: farlo con un risultato positivo crea fiducia nello sviluppo del lavoro. In questo momento non siamo brillanti in molti reparti: alterniamo un gioco ottimo a momenti di black out. Dovremo concentrarci sulla fase cambio palla e break point limitando gli errori. Pazienza, equilibrio e lucidità nel momento negativo è decisivo. Macerata lotta per la salvezza e cercherà di aggredirci dall’inizio: dovremo farci trovare pronti con tranquillità e determinazione».