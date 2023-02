TREIA - Il presidente dell’Associazione italiana di psicogeriatria e ideatore dei Caffè Alzheimer in Italia ha parlato di memoria e insorgenza delle malattie neurovegetative, soffermandosi sulla prevenzione. L'iniziativa è rivolta alla popolazione over 65

Grande partecipazione a Treia per il primo incontro del progetto “Vengo prima io” che ha preso il via con un ospite di prestigio come il professor Marco Trabucchi. In un teatro comunale gremito, il presidente dell’Associazione italiana di psicogeriatria e ideatore dei Caffè Alzheimer in Italia ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Invecchiare non è una malattia” parlando di memoria e insorgenza delle malattie neurovegetative, soffermandosi sulla prevenzione. Un’iniziativa rivolta agli operatori di cura e alla cittadinanza. Nel corso dell’incontro sono stati anche presentati i dettagli del progetto “Vengo prima io” dalla dottoressa Susanna Cipollari. Si tratta di un’iniziativa di prevenzione rivolta alla popolazione over 65 che prevede una campagna di screening della memoria, incontri formativi sui fattori di rischio e di protezione rispetto alle malattie età correlate, laboratori di training della memoria e di ginnastica posturale.

«Fare prevenzione e formazione per un corretto stile di vita – si legge nella nota del Comune – sono le finalità perseguite da Afam e da Cambiamenti che da anni offrono sul territorio servizi alle persone fragili e alle famiglie. Sul piano socio-sanitario, lo scopo è di richiamare l’attenzione del territorio sull’importanza della prevenzione per contrastare l’esordio e la velocità di progressione delle malattie neurologiche e neurodegenerative, attraverso la rete già in essere».

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Franco Capponi, sono intervenuti Isabella Paolino (presidente Associazione italiana di psicogeriatria sezione Marche) e Sauro Buongarzone (segretario dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Macerata). È quindi salito sul palco il dottor Eugenio Pucci, che ha dialogato col professor Trabucchi per poi lasciare la parola alla presentazione del libro “Aiutami a ricordare”, con il dottor Osvaldo Scarpino e Manuela Berardinelli, presidente Alzheimer Uniti Italia che ha concluso il pomeriggio.

«Il progetto che stiamo portando avanti – ha detto il sindaco Franco Capponi – è un impegno che l’amministrazione comunale si è presa con grande responsabilità, per proporre percorsi e azioni per supportare la buona salute dell’anziano. È un percorso da affrontare insieme alle famiglie, ai medici di base, ai servizi sociali e agli esperti che ci supporteranno al fine di fare prevenzione».

Per lasciare la propria adesione a una o più iniziative è sempre possibile prenotarsi scrivendo un email a [email protected] oppure [email protected] o chiamando i numeri 0733218731– 3517371297.