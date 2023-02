ECCELLENZA - Nel recupero della 18esima giornata, arriva una vittoria fondamentale grazie al gol del capitano. I ragazzi di mister Mazzaferro (primo successo dal ritorno sulla panchina biancorossa) superano Fabriano Cerreto e Castelfidardo (prossimo avversario) e agganciano la Maceratese

Sotto la neve, il Chiesanuova espugna Urbino e conquista tre punti di fondamentale importanza per la salvezza. Al Montefeltro, nel recupero della 18esima giornata del campionato di Eccellenza, nella ripresa, capitan Mongiello trascina i biancorossi verso un successo che mancava da cinque turni. I ragazzi di Mazzaferro (prima vittoria dal ritorno al Chiesanuova) superano in un colpo solo Castelfidardo (prossimo avversario domenica prossima al Capponi di Treia) e Fabriano Cerreto e agganciano a quota 23 la Maceratese.

La cronaca. Nel primo tempo l’Urbino ha spinto creando grattacapi anche sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 4′ calcio da fermo di Innocenti, Dalla Bona colpisce e Zoldi si fatto trovare pronto, come in seguito anche su Montesi e di nuovo sullo stesso Dalla Bona. Il Chiesanuova agisce di rimessa. Al 30′ ci prova Mongiello, fuori di un soffio. Al 44′ grande parata di Fiorelli sulla seguente conclusione di Mongiello. Nella ripresa parte forte l’Urbino. Dopo 50 secondi colpisce traversa con un tiro di Tamagnini. Al 55′ miracolo di Zolzi su Montesi. Al 61′ ancora insidioso l’Urbino con Carnesecchi, palla di poco a lato. Cinque minuti più tardi Iommi solo davanti a Fiorelli, formidabile deviazione in corner del numero uno locale. È il preludio al gol che arriva al 69′ grazie a capitan Mongiello, che batte un incolpevole Fiorelli. Nel finale, rabbiosa reazione dell’Urbino, che sfiora il pareggio con Esposito. Il Chiesanuova soffre fino al 96 e al triplice fischio festeggia insieme alla quindicina di tifosi al seguito.

Il tabellino:

URBINO: Fiorelli, Nisi, Tamagnini (70′ Calvaresi), Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Cenerini (54′ Esposito), Carnesecchi, Innocenti, Russo, Montesi. A disp.: A. Stafoggia, Moricoli, Morani, Haxhiu, Bonci, Casoli, D. Stafoggia. All.: Ceccarini.

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro (65′ Giri), Iommi, Morettini, Canavessio, Lapi, Cicconetti (65′ Monteneri), De Cesare, Tittarelli, Mongiello, Farroni (80′ Salvucci). A disp.: Carnevali, Bonifazi, Rapaccini, Rotondo, Pasqui, Wolhein. All.: Mazzaferro.

TERNA ARBITRALE: Cipolloni di Foligno (Paradisi di Pesaro – Illuminati di Macerata)

RETE: 69′ Mongiello.

NOTE: ammoniti: Dalla Bona, Magnani e Iommi. Recupero: 7′ (1′ + 6′).