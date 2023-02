CORRIDONIA - L'appuntamento martedì 14 febbraio alle 21, protagonisti Manu Latini e Ombretta Ciucani

La serata più romantica dell’anno vissuta a teatro. Un San Valentino davvero speciale quello proposto, martedì 14 febbraio alle 21, a Corridonia, con una delle piéces più sentimentali della prosa italiana: “Radice di due”, uno spettacolo pluripremiato e vincitore di prestigiosi riconoscimenti, con protagonisti Manu Latini e Ombretta Ciucani.

«Settanta minuti tra riflessioni di vita, abbracci, sguardi, emozioni, pathos. Un momento per sorridere e vivere l’incanto di una serata a teatro. Ma non è tutto: sorprese a non finire nell’arco della serata, tra brindisi di vini pregiati locali, esperienze sensoriali e estrazioni a premi molto interessanti – si legge in una nota dell’assessore alla cultura Massimo Cesca -. Nella giornata più romantica dell’anno, baciarsi a Corridonia avrà indubbiamente un sapore unico e originale: avvolti dalle seducenti note olfattive, incantati dalla storia d’amore di Radice di due e inebriati dal brindisi finale. Una serata tutta da scoprire che pone sempre di più il teatro Velluti di Corridonia al centro della vita sociale e culturale del territorio, anche attraverso iniziative uniche ed originali che sapranno attirare, come successo in tutte le ultime proposte, pubblico da tutta la regione».