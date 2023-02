PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il capitano biancorosso realizza il gol partita contro la Palmense. La squadra di Rossi vince in rimonta grazie ai gol di Ruzzier e Ripa

di Michele Carbonari

Al termine della terza giornata di ritorno del girone B di Promozione, sono soltanto tre i punti che separano la Civitanovese e la prima inseguitrice Aurora Treia.

I rossoblu di Nocera non vanno oltre il pareggio a Monticelli (leggi l’articolo), mentre i ragazzi di Passarini espugnano di misura il campo della Palmense (che chiude in nove) trascinati da capitan Ariel Di Francesco: con il minimo sforzo l’attacco più prolifico del campionato riesce a superare la difesa avversaria. Quello dei biancorossi è uno delle sole due vittorie di turno delle formazioni maceratesi, tra l’altro esterne. Infatti, l’altro exploit porta la firma del Corridonia, capace di violare in rimonta Castel di Lama nello scontro diretto per la salvezza grazie ai guizzi di Ruzzier (rigore, conquistato da Marcelletti) e Ripa (su cross di Del Moro). La squadra di Rossi compie un bel passo avanti, con l’obiettivo di allontanare la zona calda della classifica.

Nei quartieri alti, muovono la graduatoria Matelica e Trodica (1-1). Nel primo tempo sbloccano gli ospiti con Cingolani, di piatto sul cross di Moriconi. Poi la reazione dei biancorossi, che prima centrano una traversa con Aquila e poi trovano il pareggio con Chornopyshchuk (di testa, su traversone dello stesso Aquila). Stesso risultato anche per il Potenza Picena, ripreso in pieno recupero da Adami del Monturano Campiglione (in inferiorità numerica). Abbrunzo, su rigore, illude i giallorossi di Santoni, che si rammaricano anche per la traversa di Dutto. Cadono lontano da casa Casette Verdini (l’Atletico Centobuchi vince 3 a 0) e Cluentina (il Grottammare esulta di misura).

La top 11 (3-4-3): Fatone (Trodica); Del Moro (Corridonia), Palazzetti (Aurora Treia), Capitani (Potenza Picena); Gubinelli (Matelica), Marcelletti (Corridonia), Rossini (Potenza Picena), Piccini (Corridonia); De Francesco (Aurora Treia), Voinea (Aurora Treia), Mandolesi (Civitanovese). All.: Rossi (Corridonia).

Il personaggio della settimana: Ariel Di Francesco (Aurora Treia). Il capitano segna il primo e pesantissimo gol stagionale in campionato, regalando il bottino pieno alla squadra che ora vede sempre più vicina la capolista Civitanovese, distante solo tre punti. Alla soglia dei 36 anni l’uomo simbolo dei biancorossi vuole contribuire ad alimentare il sogno promozione.