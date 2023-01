CORRIDONIA - Il giovane ha perso il controllo della vettura in località Piane Rossi, intorno alle 13,15. E' stato portato in ospedale

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto. Paura ma nulla di grave per un 25enne che oggi intorno alle 13,15 è uscito di strada in località Piane Rossi, a Corridonia. Il giovane stava percorrendo la strada che porta verso Petriolo e l’Abbadia di Fiastra e andava in direzione della riserva naturale. Ad un tratto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro un muretto a lato della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. Il giovane è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è in osservazione. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

(redazione CM)