CORRIDONIA - Incontro ieri al teatro Lanzi con l'avvocato Gennaro Natale. Tra il pubblico Paolo Sabbatini dirigente Area promozione culturale del ministero degli Affari esteri

Il linguaggio nascosto nelle opere di Carlo Crivelli, incontro per scoprire i segreti delle opere esposte a Palazzo Bonaccorsi e leggerle anche attraverso il significato di simboli e colori. A raccontarle l’avvocato Gennaro Natale. Si tratta di una iniziativa promossa dal comune di Corridonia per sostenere la mostra di Crivelli.

L’incontro, ieri al teatro Lanzi di Corridonia, è stato preceduto dalla presentazione dell’assessore alla Cultura, Massimo Cesca e di Giovanni Martinelli, referente tecnico artistico del Comune. Platea del teatro gremita e pubblico proveniente da tutta la regione per imparare a leggere i quadri oltre a ciò che mostrano (alcuni dei presenti non si sono fatti sfuggire l’occasione e hanno preso appunti).

Tante le personalità presenti ed in particolare molta attenzione ha suscitato la presenza in sala di Paolo Sabbatini, dirigente Area promozione culturale del ministero degli Affari esteri, appositamente intervenuto per ascoltare la relazione e visitare la mostra. Al termine della conversazione l’assessore Massimo Cesca insieme alla consigliera Daniela Serafini hanno accompagnato l’avvocato Gennaro Natale e Paolo Sabbatini in una veloce visita del centro storico. In particolare Sabbatini è rimasto molto colpito e interessato dalla piazza Filippo Corridoni e dalla sala consigliare, tanto che ha auspicato di volerne approfondire la conoscenza storica ed artistica. «Come amministrazione siamo veramente felici di fare proposte culturali capaci di attrarre un pubblico qualificato e numeroso a Corridonia – commenta l’assessore Cesca -. Siamo certi che il grande lavoro di questi mesi porterà in prospettiva anche molti benefici sociali ed economici per la città».