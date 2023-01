Cade da tre metri, 47enne a Torrette

SAN SEVERINO - Intervento dell'eliambulanza, l'imprenditore edile residente a Treia stava lavorando all'interno di un cantiere in via Cavour

Cade dall’impalcatura, 47enne trasportato a Torrette. E’ successo intorno alle 10,30 in via Cavour a San Severino. L’uomo, socio lavoratore di una ditta di costruzioni edili, era impegnato in un cantiere del centro.

Si trovava al primo piano e stava camminando sul solaio sopra ad un pannello quando, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal (il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asur), il pannello in legno ha ceduto e l’uomo, un 47enne nato a San Severino e residente a Treia, è caduto precipitando da un’altezza di quasi tre metri.

Immediati i soccorsi, sul posto oltre ai carabinieri è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure del caso. L’imprenditore edile è stato trasportato prima all’ospedale di San Severino e da lìgli operatori dell’emergenza hanno predisposto il trasferimento con l’eliambulanza all’ospedale di Ancona per accertamenti. Il 47enne presentava politraumi di cui uno serio alla clavicola. La prognosi al momento non è riservata e l’uomo non è in pericolo di vita.

(Ultimo aggiornamento alle 14,30)