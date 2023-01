SAN SEVERINO - Premiati i campioni dell'annata passata. Con l’evento settempedano la Federazione Motociclistica Italiana delle Marche ha ripreso l’attività dopo la pausa invernale

Festa grande per la Fmi, la Federazione Motociclistica Italiana, che ha salutato nei giorni scorsi la stagione agonistica 2022 al crossodromo internazionale “San Pacifico” di San Severino.

Convocati per la speciale occasione dal Comitato Regionale Marche Fmi i campioni della passata stagione: più di cento piloti tra pluripremiati in diverse categorie e ragazzini in erba. A dare supporto all’organizzazione della federazione anche il Motoclub Settempedano, guidato dal presidente Danilo Marasca. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo Sport Paolo Paoloni, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il vicepresidente vicario della Fmi Giuseppe Bartolucci, il consigliere federale Alessandro Maccioni e il delegato Coni della Provincia di Macerata Fabio Romagnoli. Con l’evento settempedano la Fmi Marche ha ripreso l’attività dopo la pausa invernale.