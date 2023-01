ANNUNCIO - La festa con dipendenti ed ex dipendenti

Stefania Confezioni, azienda di Porto Recanati, festeggia 50 anni di attività. la famiglia Giorgetti ha voluto celebrare questo traguardo con i dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda. Per questo si sono ritrovati nei giorni scorsi al ristorante il Transumante a Potenza Picena per un momento conviviale e di festa.

(Annuncio a pagamento)