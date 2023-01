PORTO POTENZA - Il proprietario l'aveva lasciata sotto casa negli spazi riservati ai residenti, indagano i carabinieri

Furto d’auto a Porto Potenza, banda in azione nella notte fra martedì e mercoledì in via Puccini. Un’Audi A3 è stata rubata mentre era parcheggiata in strada lungo alcuni posti a striscia bianca riservati ai residenti del quartiere Musicisti. Il proprietario, un giovane potentino, l’aveva parcheggiata la sera e la mattina dopo, sceso per andare al lavoro, non l’ha ritrovata.

A terra nessun vetro rotto o parti del veicolo. Non si sa come i malviventi abbiano fatto ad aprire l’auto. Il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri e le indagini sono in corso. Nella zona non sono presenti telecamere che possano aver ripreso l’azione, al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali che potrebbero aver ripreso il passaggio del veicolo. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l’auto possa essere stata rubata e poi trasferita in Puglia per essere smontata e rivenduta.