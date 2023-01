SAN SEVERINO - Il programma degli appuntamenti di venerdì della rassegna "L'incanto del Natale"

Dopo Natale e Capodanno San Severino si prepara a salutare l’Epifania e l’inizio del 2023 con gli appuntamenti della rassegna “L’Incanto del Natale”. Venerdì, a partire dalle 14,30, il ritorno del Presepe vivente. L’iniziativa, alla 58esima edizione, è curata dall’associazione Pro Castello, dal rione di Contro e dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e si terrà nella zona di San Lorenzo tra le vie e i vicoli del centro storico. Il percorso prevede la partenza da piazza Del Popolo, di fronte alla concattedrale di Sant’Agostino. Si prosegue per via Delle Piagge per poi fare visita alla Natività nella cripta della basilica di San Lorenzo in Doliolo dove, alle 16,30, si terrà la benedizione del bambinello. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata all’8 gennaio. L’ingresso è libero. Sempre venerdì dalle 16,30 in piazza Del Popolo è atteso l’arrivo della Befana. L’appuntamento, a cura della Pro Loco e del Comune offrirà anche l’animazione di Multiradio e una giostrina per i più piccoli.

Con l’Epifania a Cesolo si chiude la nona Mostra itinerante di presepi a cura dell’associazione Pro Cesolo. Nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo, fino all’Epifania invece, con apertura dalle 17 alle 19,30, viene ancora ospitata la Mostra di presepi e dipinti della Natività a cura dell’associazione Del Colle di Colleluce. Diverse anche le iniziative dei Teatri di Sanseverino: per sabato 7 gennaio, alle 21 a teatro Italia con ingresso libero, è in programma il Concerto per l’Epifania del coro Tourdion Ensemble del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”. Domenica alle 18 al teatro Feronia, la compagnia Dekru propone, infine, “Anime leggere. La poesia del teatro fisico”, un nuovo splendido appuntamento di circo contemporaneo. Ingresso intero 12 euro, ingresso ridotto 8 euro 8 (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti). Per informazioni e prenotazione biglietti ci si può rivolgere alla Pro Loco di San Severino (telefono 0733638414), aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, oppure presso il botteghino del teatro Feronia (telefono 0733634369), aperto dalle 19 di sabato 10 dicembre.