PORTO RECANATI - Blitz della polizia in un appartamento dell’Hotel House. Trovati 104 grammi di cocaina e 1,1 chili di hashish (tagliato in modo da avere maggiore effetto su chi lo consuma). Gli arrestati si trovano in carcere

Cocaina e hashish pronte da spacciare a Capodanno, blitz della polizia, sequestrato oltre un chilo di droga con due arresti all’Hotel House di Porto Recanati. In manette sono finiti, nella serata di ieri, due tunisini di 41 anni, clandestini in Italia e già noti alle forze dell’ordine per spaccio di droga. Gli arresti vanno a completare un quadro di controlli della questura che ci sono stati martedì e ieri e hanno riguardato Porto Recanati e Tolentino.

A Porto Recanati gli agenti della questura, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Perugia e del reparto Cinofili di Ancona, intorno alle 17 di ieri sono entrati in un appartamento al primo piano dell’Hotel House. Nell’abitazione c’erano i due 41enni, che sono stati bloccati ed è iniziata una minuziosa perquisizione in cui i poliziotti sono stati aiutati dal fiuto del cane antidroga Imperator. Gli agenti hanno trovato, ben nascosti dentro alcuni mobili, 104 grammi di cocaina e 1 chilo e 150 grammi di hashish. Parte della droga era già stata suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, il resto era in forma di panetti.

Oltre allo stupefacente i poliziotti hanno trovato l’occorrente per pesare la droga (bilancini di precisione, sequestrati) e per confezionarla. C’erano anche alcune centinaia di euro ritenute provento dell’attività di spaccio. L’hashish che è stato trovato è particolarmente potente, è stato mescolato con particolari resine per produrre maggiore effetto su chi lo assume.

Secondo la questura la droga sarebbe stata spacciata in breve, in occasione del Capodanno. Ulteriori accertamenti sui due 41ennei hanno portato gli agenti a scoprire che uno di loro era stato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione emesso dalla procura di Macerata, provvedimento che gli era stato già notificato nel giugno scorso. I due tunisini sono stati arrestati per spaccio di droga e portati in carcere a Montacuto di Ancona. Droga e soldi sono stati sequestrati.

I controlli sono stati disposti dal questore Vincenzo Trombadore in base ai temi affrontai nelle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura. Quelli di martedì a Tolentino hanno portato a identificare 60 persone e a verifiche su 28 veicoli. A questi si aggiungono dodici controlli a persone sottoposte a misure restrittive e a due negozi.