REUNION dei "Targati 19622022" che hanno scelto la città della poesia per celebrare la loro amicizia

«Generazione boomers, nell’anno 2022 per i nati nel 1962è scattato il 60. Sono numeri che scandiscono momenti condivisi sin dall’infanzia in un piccolo ma meraviglioso paese delle colline maceratesi: Petriolo. La scuola, i giochi, gli eventi hanno creato una parte della nostra storia». Per rivivere insieme tutto questo i sessantenni di Petriolo si sono dedicati una giornata in amicizia e poesia nella città di Recanati, luogo natale dell’illustre poeta Giacomo Leopardi.

«L’incontro – raccontano i “Targati 19622022”- è iniziato nella chiesa dei cappuccini dedicata alla Madonna di Loreto come dichiara anche l’iscrizione sopra l’architrave della porta esterna della stessa: templum deiparae virgini mariae lauretanae dicatum MDCXVI. All’interno nel 1737 fu esposto in venerazione il quadro della Madonna consolatrice degli afflitti, scelta dai conti Leopardi quale protettrice della loro famiglia. Nella messa celebrata nella chiesa dei Cappuccini abbiamo portato nel nostro cuore gli amici Gilberto e Silvia che hanno tagliato questo traguardo in cielo e tutti i familiari del gruppo che sono venuti a mancare. Non ci siamo fatti mancare la visita alla casa di Leopardi accompagnati dai versi recitati dalla bravissima guida che ci ha emozionati. I festeggiamenti in modo solidale si sono svolti alla cucina del convento nel centro missionario di Montemorello adiacente alla chiesa e organizzato in maniera eccellente dal cuoco padre Francesco e la sua brigata di cucina e di sala. Le mani dell’artista di origini petriolesi Giusy Trippetta ci hanno omaggiato con un meraviglioso acrilico su tela 120×180 rappresentante il torrione di Petriolo. La ringraziamo per la sua disponibilità e originalità. Ha condiviso la nostra festa anche il nostro amico Maurizio che da oltre oceano in videochiamata ha scherzato e salutato tutti noi con immenso affetto. A tutti i nostri amici che per diversi motivi non hanno potuto partecipare auguriamo serene feste e un buon anno 2023. L’amicizia è un regalo della vita».