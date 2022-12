Auto 2023: le uscite più attese

Il nuovo anno si avvicina e con esso le nuove auto in uscita. Per il 2023 sono previste numerose novità, sia dal punto di vista estetico che tecnologico. Molte case automobilistiche hanno già annunciato le loro prossime uscite, e tra queste spiccano senza dubbio alcune supercar molto attese dagli appassionati. Ma quali saranno le più gettonate? E soprattutto, quanto costeranno? Scopriamolo insieme il listino prezzi automobili in questo articolo!

Sognare in grande

In Italia, si prevede che la Ferrari SF90 Stradale sarà l’auto più ricercata del 2023. Si tratta di una supercar a motore centrale che combina prestazioni ed efficienza con un propulsore ibrido e un sistema di trazione integrale. Con una potenza di 780 cavalli, può raggiungere una velocità massima di oltre 200 miglia orarie e accelerare da 0 a 100 in soli 2,5 secondi. Oltre alla sua incredibile potenza, offre anche una serie di caratteristiche di lusso come il sistema di infotainment con touchscreen da 10″ e l’impianto audio surround 4D. Il prezzo previsto per questo splendido modello è di circa 450.000 euro (IVA inclusa).

La Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition è un’altra vettura molto attesa che verrà commercializzata in tutto il mondo nel 2023. Questo modello è la versione più potente e tecnologicamente avanzata della leggendaria Lamborghini Aventador, grazie al suo motore V12 da 770 cavalli e alla trazione integrale. Ha una velocità massima di 350 km/h e può accelerare da 0 a 100 in 2,8 secondi. Non solo, ma offre anche una serie impressionante di caratteristiche come i pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio, il sistema di aerodinamica attiva, le 4 ruote sterzanti e gli ammortizzatori adattivi per prestazioni ottimali. Il prezzo stimato per questo modello esclusivo è di circa 500.000 euro (IVA inclusa).

Le prestazioni incontrano il lusso

Per chi è alla ricerca di auto di lusso che combinino un design raffinato con prestazioni eccezionali, la Maserati MC20 dovrebbe essere sulla lista. Questa supercar è il primo modello prodotto da Maserati dopo la sua rinascita nel 2015. È alimentata da un motore V6 biturbo con 630 cavalli di potenza e può raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Il suo design esterno è caratterizzato da linee eleganti e da una carrozzeria aerodinamica, mentre all’interno offre caratteristiche high-tech come strumenti digitali, un sistema di infotainment touchscreen da 10 pollici e persino un pacchetto cyber per una maggiore connettività. Il prezzo previsto per questa vettura è di 200.000 euro (IVA inclusa).

Torniamo coi piedi per terra…ma non troppo

Per chi cerca qualcosa di più accessibile, l’Alfa Romeo Giulia Sprint potrebbe fare al caso suo. Questa berlina sportiva ha una potenza di 280 cavalli grazie al suo motore turbo da 2,0 litri e alla sua potenza di 2,5 litri versione sovralimentata. Offre inoltre le più recenti caratteristiche di sicurezza, come il sistema di mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e i sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il prezzo previsto per questo modello è di circa 85.000 euro (IVA inclusa).

Il mercato automobilistico del 2023 si preannuncia ricco di sorprese! Con auto che spaziano dalle supercar alle berline familiari, ce n’è per tutti i gusti. Ora che avete un’idea di ciò che è disponibile e dei relativi prezzi stimati, potete decidere con maggiore sicurezza quale acquistare. Che siate appassionati di prestazioni o semplicemente alla ricerca di un’auto familiare affidabile, nel 2023 le opzioni sono infinite!