SANITA' - Il capogruppo di Fdi Raffaele Anselmi: «Finalmente la situazione sembrerebbe essersi sbloccata grazie all’accordo che la Regione ha raggiunto con il rientro di Carlotta Cristallini»

Un medico per Monte San Martino, «dovrebbe giungere a conclusione nelle prossime settimane, l’iter che consentirà nuovamente di avere un medico di base» dice Raffaele Anselmi capogruppo consiliare di FdI che aveva sollevato la questione alla fine dello scorso aprile, quando il medico di famiglia che assisteva i cittadini di Monte San Martino è andato in pensione.

«Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario per i pazienti che avevano necessità di usufruire delle prestazioni del medico di medicina generale e Anselmi aveva interessato sia la Regione che l’Area Vasta – dice Anselmi -. Finalmente la situazione sembrerebbe essersi sbloccata grazie all’accordo che la Regione ha raggiunto con il rientro dell’ex medico di Monte San Martino, Carlotta Cristallini, che instaurerà con l’Area Vasta un rapporto in prestazione aggiuntiva.

Sono felice che la questione vada verso una soluzione positiva grazie al lavoro svolto in sinergia fra le istituzioni. Ringrazio per l’interessamento il presidente Francesco Acquaroli, la senatrice Elena Leonardi, l’assessore Filippo Saltamartini, il consigliere Pierpaolo Borroni e, naturalmente, la direttrice dell’Area vasta 3, Daniela Corsi».