Due nuove e moderne ambulanze, 4×4, a disposizione degli operatori del 118 degli ospedali di Tolentino e San Severino. La consegna è avvenuta questa mattina, alle 10.30, a Santa Croce di Macerata. Mezzi da circa 100-120mila euro ciascuno.

«Oggi vivo un giorno particolare. Per 24 anni insieme ai colleghi ero a soccorrere, oggi mi sento soccorso – racconta il primo cittadino di Tolentino Mauro Sclavi -. Grazie alla presenza dell’Asur, di gente qualificata con mezzi all’avanguardia: mette in sicurezza un territorio che invecchia e che ingrassa. Queste ambulanze, infatti, hanno la capacità di attacco anche su persone abbastanza obese e con caratteristiche particolari».

«Queste due nuove ambulanze, per il territorio e per la nostra comunità sono importantissime – sottolinea la sindaca di San Severino Rosa Piermattei -. Purtroppo c’è carenza di medici e di infermieri, almeno cerchiamo di sopperire in qualche modo. Saranno appoggiate nei nostri ospedali ma saranno a disposizione di tutti, come durante il Covid. A proposito, grazie per quello che avete fatto in quel periodo».

«Vorrei sottolineare alcuni aspetti. Se è vero che facciamo la differenza, la facciamo tramite il gioco di squadra. Nessuno di noi singolarmente può fare la differenza. Al gioco di squadra va aggiunta la motivazione, senza la quale non riusciamo a fare quello che in certi momenti delicati siamo riusciti a portare a termine. Grazie all’azienda, è importante anche la formazione – spiega Ermanno Zamponi, direttore del 118 di Macerata -. Da un lato ci vogliono le persone, la competenza. Poi lo strumento tecnico che sono le ambulanze e le attrezzature. Sono frutto di una gara partita nel 2020, poi con il Covid e le difficoltà nel reperire i materiali, ci sono state consegnate solo adesso. Abbiamo un parco auto costituito da circa venti mezzi, di cui quindici ambulanze e cinque automediche. Tutte allestite all’interno secondo un’eguale distribuzione degli spazi, in modo tale che il personale si trova a suo agio anche se dovesse cambiare mezzo. La novità di queste due è che sono 4×4. Proprio per questo ci sono state delle difficoltà nell’allestimento, che sia a norma, ovvero entro i 35 quintali. Di questa riuscita sono orgoglioso perché forse sono le uniche nella Regione».

«Questo tipo di ambulanza agevola il raggiungimento dei pazienti, data la collocazione più montana dell’Area Vasta – aggiunge Franco Tiberi -. Questi mezzi possono fare qualsiasi soccorso, dal pediatrico all’adulto. Abbiamo inserito dispositivi per curare pazienti bariatici, un problema che sta emergendo. Siamo riusciti ad averli con la sinergia di tutti, a partire dalla direzione e dalla dottoressa Corsi, con tutte le componenti del 118, soprattutto un ringraziamento all’Area acquisti e logistica».

«Abbiamo avuto un incontro in Regione sull’emergenza territoriale che purtroppo, come la sanità, è in sofferenza – dice Daniela Corsi, direttrice dell’Area Vasta 3 -. Noi però non perdiamo le speranze, abbiamo la forza di andare avanti e di combattere. Ringrazio il personale del 118 perché è sempre sul pezzo. Grazie al direttore medico, al direttore della prevenzione e al coordinatore del dipartimento di emergenza».

(foto Fabio Falcioni)