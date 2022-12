MACERATA - Il titolare del Tigre di viale Leopardi, Massimo Morresi: «Saranno stati una ventina, hanno tentato di portare via biscotti, patatine. Proprio alcuni giorni prima abbiamo scoperto a rubare un nostro cliente abituale. Vista la situazione ci siamo dovuti rivolgere a una ditta per occuparsi della sorveglianza»

Saltano la scuola e vanno a fare merenda al supermercato, senza pagare. O almeno ci hanno provato, spiega Massimo Morresi, titolare del Tigre di viale Leopardi, a Macerata. «Verso le 10 di ieri mattina sono entrati una ventina di ragazzi, avranno avuto 16 o 17 anni – dice il commerciante -. Visto che erano tanti, abbiamo fatto togliere loro gli zaini prima che entrassero. Sono entrati e hanno occupato le corsie in massa e al richiamo della commessa che diceva di mettere a posto la merce che nascondevano sotto i giubbotti le hanno risposto “stai zitta tu”. Non riuscivamo a controllarli, si coprivano l’uno con l’altro, e abbiamo chiamato le forze dell’ordine. Poi mi sono messo alle casse per controllarli uno per uno. Ho fatto loro aprire i giubbotti – continua Morresi -. E quando gli altri hanno visto cosa succedeva sono tornati indietro a posare quello che avevano nascosto. Parliamo di biscotti, tavolette di cioccolato, patatine. Se non li bloccavamo ci portavano via minimo 50, 60 euro di merce».

I ragazzini si sono poi allontanati alla svelta riuscendo ad evitare di incrociare le forze dell’ordine che stavano arrivando. «Ciò che mi ha lasciato veramente stupito è stato il loro atteggiamento di provocazione e sfrontatezza nel rivolgersi a me ed al mio personale – continua Morresi -. Non è la prima volta che subisco furti ma, in questi ultimi tempi, il fenomeno si sta aggravando sia per modalità di esecuzione che per frequenza».

Il titolare racconta come proprio pochi giorni prima è stato scoperto un altro cliente tentare di rubare merce dal supermercato. «All’inizio di questa settimana ci siamo accorti, per caso, che un cliente abituale, dopo aver preso dal banco salumi 300 grammi di culatello di Zibello, che è un prodotto dal prezzo elevato, è arrivato in cassa con altri prodotti di poco costo e ha pagato quelli, ma non il culatello». A quel punto hanno controllato le telecamere «è risultato che il cliente aveva nascosto il culatello, una marmellata, il pane e dadi da brodo sotto i propri abiti – prosegue Morresi -. Il giorno successivo il cliente è tornato in azione, rubando una confezione di pesce surgelato ma è stato fermato dal personale del negozio che era stato avvisato di fare attenzione ai suoi movimenti». Per far fronte ai furti «siamo stati costretti a incaricare un’azienda esterna, specializzata in sicurezza, per effettuare il controllo costante dei movimenti all’interno del punto vendita» conclude il titolare.

(Gian. Gin.)