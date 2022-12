MACERATA - Incidente nella notte sopra a Borgo San Giuliano, nessuna conseguenza grave per l'automobilista

Si ribalta con l’auto in viale Leopardi. L’incidente stanotte poco prima delle 3 a Macerata, proprio sulla curva sopra a Borgo San Giuliano.

L’automobilista aveva appena affrontato la curva, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato completamente, finendo con la cappotta sull’asfalto. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, carabinieri e vigili del fuoco. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Per l’automobilista nessuna conseguenza grave. Qualche problemi al traffico, con un pullman e due camion che sono rimasti bloccati fino allo sgombero della carreggiata.