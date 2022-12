Laurea e due master a soli 24 anni

STORIA - Lucia Passeri ha terminato il percorso triennale a Unicam, poi ha seguito il Double Degree

Ha solo 24 anni Lucia Passeri ma può già vantare una laurea triennale e due master. Nata il 17 ottobre 1998, il 28 ottobre 2020 ha terminato il percorso triennale in Informatica nell’Università di Camerino (Unicam), con votazione 107/110. Nello stesso anno ha iniziato il Master in Computer Science (interamente in inglese), sempre ad Unicam che offre l’opportunità agli studenti più meritevoli di intraprendere il programma Double Degree.

Lucia ha scelto questo percorso, nonostante siano riconosciute la difficoltà e le grandi aspettative dell’Università partner che lei ha scelto: University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland. Fhnw è una delle principali università svizzere di scienze applicate ed una delle più grandi università del paese in termini di iscritti. Lei ha quindi frequentato Fhnw ad Olten, nel cantone tedesco della Svizzera, dove ha svolto un semestre di esami ed un semestre per redigere la tesi.

Una settimana fa, dopo due soli mesi dal compimento dei 24 anni, Lucia ha discusso una tesi sperimentale su “Design and development of an approach to create ontologies from data”, conseguendo il Master in Computer Science ad Unicam, con votazione 108/110, ed il Master in Business Information System a Fhnw, con votazione 6/6 (nel sistema di valutazione svizzero 6 è il voto massimo, corrispondente a 110).

«Siamo orgogliosi di te – scrivono i familiari – auguri per le tue tre lauree da apà Mariano, mamma Daniela e da tuo fratello Fabio. Questo vuole anche essere un messaggio di incoraggiamento per tutti i giovani che vogliono raggiungere le loro mete, pur facendo dei piccoli sacrifici. Non bisogna mai fermarsi per ottenere i propri obiettivi».