MACERATA - Il 23 dicembre appuntamento alle 15. Anche castagne e vin brulè. A organizzare la Proloco con i commercianti del centro

Il trenino di Babbo Natale parte da piazza della libertà alle 15 del 23 dicembre. La Proloco ha ripreso l’iniziativa «a grande richiesta» in collaborazione con in commercianti del centro e allestirà uno stand con castagne di vin brulè. Partenza e arrivo saranno in piazza della Libertà.

La Proloco Macerata dopo i successi di via Zincone, corso Garibaldi, piazza Annessione e corso Cairoli approda in piazza della libertà per il suo penultimo appuntamento con le castagne. L’incasso delle precedenti castagnate è stato devoluto alla Croce Verde e alla Croce Rossa di Macerata. Prossimo ed ultimo appuntamento il 6 Gennaio in collaborazione con la Pro Loco di Villa Potenza per la festa della Befana.