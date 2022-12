VISSO - E' successo nella frazione Aschio, un altro esemplare si è salvato. I cacciatori hanno presentato denuncia ai carabinieri

Cani da caccia avvelenati con le polpette, uno muore l’altro si salva. E’ successo a Visso, ieri. A denunciare quanto accaduto un cacciatore, che ieri era andato per una battuta nella frazione di Aschio. «Quando siamo rientrati per tornare a casa – racconta l’uomo – abbiamo notato delle polpette nelle vicinanze delle auto. Il primo ad arrivare però è stato il cane di uno dei miei compagni, che dopo aver mangiato una di quelle polpette, è morto. Anche il mio cane è stato avvelenato, per fortuna si è salvato». E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri.