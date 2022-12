CIVITANOVA - Una ragazza ha deciso di coprire due crateri presenti lungo via Aldo Moro con altrettante piante e ha chiamato l'Ufficio tecnico. Una forma di protesta gentile che ha portato a risolvere il problema

di Laura Boccanera

Mettete dei fiori nei vostri crateri. Se fosse una canzone potrebbe titolarsi così l’azione che una ragazza ieri ha messo in atto a Civitanova. Una forma di “protesta gentile” che oltretutto ha fatto breccia, riuscendo nello scopo: far attappare due buche divenute grandi come crateri e pericolose.

E’ accaduto in via Aldo Moro ieri, dove una ragazza ha piazzato all’interno di due crateri provocati dal cattivo stato di manutenzione dell’asfalto, due stelle di Natale, una bianca e l’altra rossa. Con tanto di vaso. Poi si è “autodenunciata” chiamando l’Ufficio tecnico e spiegando che le due piante erano in mezzo alla strada e provocavano disagi agli automobilisti. Un disagio quasi pari a quello della buca. Tanto che alla fine l’Ufficio tecnico è intervenuto, ha rimosso le due stelle di Natale e…coperto la buca con un rattoppo di asfalto.