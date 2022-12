MACERATA - Convocata per domani nel primo pomeriggio l'assemblea dei Comuni dell'ambito territoriale idrico maceratese: stavolta dovrebbe arrivare la fumata bianca attesa da parecchi mesi. Una candidatura che comunque non ha scaldato gli amministratori del fronte moderato

Assemblea bis nel tentativo di eleggere il nuovo presidente dell’Aato3: domani pomeriggio i sindaci del citato ambito territoriale idrico torneranno a riunirsi nella speranza di definire la situazione ponendo la parola fine a lunghi mesi di inutili trattative e di fumate nere come avvenuto la settimana scorsa con la clamorosa bocciatura della proposta di eleggere presidente il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci. Le previsioni della vigilia inducono all’ottimismo il fronte dei proponenti, guidati dai sindaci dei Comuni maggiori, Fabrizio Ciarapica per Civitanova e Sandro Parcaroli per Macerata, che stavolta hanno preso in mano la gestione ed hanno sondato il clima tra i colleghi primi cittadini in giro per la provincia. Prima mossa un orario dell’assemblea idoneo a permettere anche ai dipendenti pubblici di partecipare. Poi un conteggio serio delle disponibilità annunciate: domani ci dovrebbe essere, sulla carta, quel qualcosa in più del 50% utile a far eleggere Gentilucci, quel qualcosa in più che arriverebbe dai sindaci che si dovrebbero presentare diversamente dal primo turno e da altri che hanno sciolto i dubbi e tra questi ultimi la sindaca di San Severino Rosa Piermattei.

Dunque domanipomeriggio il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci dovrebbe essere eletto alla guida dell’Aato dopo lunghi mesi di rifiuti ed anche il voto contrario dell’assemblea scorsa: decisivo il sostegno mantenuto dal governatore della Regione Francesco Acquaroli. La fumata nera nella prima assemblea era arrivata per il fatto che si erano astenuti i rappresentanti di Comuni, a guida moderata, come San Severino e Tolentino mentre erano usciti al momento della votazione i rappresentanti di Caldarola, Apiro, Montecassiano, Montelupone, Porto Recanati ed Osimo.

(L. Pat.)