MACERATA - Sì è spento questa mattina dopo aver lottato contro una malattia. Aveva 71 anni

Era stato per due volte presidente di Banca delle Marche e per anni aveva fatto parte del Consiglio di amministrazione dell’istituto. E’ morto questa mattina presto Laura Costa dopo aver lottato contro una malattia che non gli ha dato scampo. Aveva 71 anni. La camera ardente è stata allestita nella abitazione di famiglia alla Cimarella, a Macerata. Costa era stato nominato nel 2013 Cavaliere al merito della Repubblica italiana.

(Servizio in aggiornamento)