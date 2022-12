SARNANO - Hanno lavorato per undici mesi al progetto e sono riuscite anche a ricoprire più di 30 stelle appese ai muri

Sono 50 donne di Sarnano e hanno lavorato per ben undici mesi all’uncinetto per realizzare più di duemila mattonelle granny.

Lo stile granny, che ricorda un po’ le coperte delle nonne, ha conosciuto negli ultimi anni la ribalta nel mondo della moda ed è sempre più diffuso in abiti e arredamento. Le donne sarnanesi hanno invece utilizzato le mattonelle realizzate, ben 2.170, per ricoprire una slitta che trainata da due luminose renne, si trova in piazza Perfetti e più di 30 stelle che decorano il paese.

Un’idea originale che già dall’anno scorso ha visto le donne impegnate nel realizzare tanti alberelli diffusi nel borgo. Quest’anno la tradizione continua.

(a.p.)