PROMO - È quasi arrivato per molti studenti il tempo della scelta della scuola superiore. L’istituto si presenta: internazionalizzazione, digital journalism e una nuova curvatura di WebMarketing per l’Istituto Tecnico Economico

L’Istituto di istruzione superiore Einstein-Nebbia di Loreto è pronto per aprire le sue porte agli studenti delle scuole medie che dovranno prendere questa importante decisione per il futuro entro il mese di gennaio. Si tratta di un momento di passaggio molto delicato, in cui è necessario coniugare sogni per il futuro e esigenze concrete di inserimento nel mondo lavorativo. L’Einstein-Nebbia raccoglie questa sfida e prova a coniugare entrambi gli aspetti aiutando gli studenti a realizzare un progetto di vita concreto, ragionato e sostenibile che tenga conto di passioni, visioni e inclinazioni. Consapevoli dell’importanza di questa scelta i docenti dell’Istituto in occasione degli Open Day, il primo dei quali si terrà il 4 dicembre, accoglieranno famiglie e studenti e mostreranno la realtà estremamente professionalizzante e formativa in cui operano. L’Einstein-Nebbia non solo offre un diploma altamente spendibile nel mondo del lavoro, ma permette agli studenti di crescere e sperimentarsi all’interno di un ambiente altamente inclusivo con didattiche all’avanguardia, modernissimi laboratori, attenzione al benessere di ogni singolo studente e una forte internazionalizzazione dei saperi, delle conoscenze e competenze grazie anche alla riconosciuta leadership nell’ambito dei progetti internazionali Erasmus+.

L’offerta formativa dell’Istituto rispecchia la ricchezza delle possibilità che l’Einstein-Nebbia offre ai suoi studenti. Sono due gli indirizzi di studio che si possono intraprendere, il Professionale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione “A. Nebbia” e il Tecnico-Economico per il Turismo “A. Einstein”, ma è unica la comunità educante aperta al territorio e alla collaborazione con le famiglie, che oltre alla ormai consolidata stima della comunità locale si è guadagnata anche riconoscimento a livello nazionale e internazionale.

L’Istituto Professionale è declinato negli indirizzi di Servizi di Sala e di Vendita, Accoglienza Turistica, Enogastronomia e ospitalità alberghiera, Prodotti dolciari artigianali e industriali e forma chef, pasticceri, sommelier, barman, operatori dell’accoglienza turistica e dell’ospitalità alberghiera di alto profilo.

L’Istituto Tecnico-Economico, con il potenziamento delle ore delle lingue straniere e l’arricchimento delle discipline turistiche aziendali, prepara in modo solido e innovativo le figure specializzate dei manager del turismo, di chi si occupa di web marketing, dei social media manager, dei responsabili di web agency e Travel organizer. Da quest’anno, inoltre, l’indirizzo sarà caratterizzato da un’innovativa curvatura di web marketing, nata grazie all’importante partnership strategica con ITS Turismo Marche i cui esperti, provenienti dal mondo del lavoro, arricchiranno l’offerta formativa degli studenti grazie a interventi riguardanti il marketing digitale, il copywriting e lo storytelling, il videotelling e la grafica per social e il digital advertising, a caratterizzare ulteriormente l’unicità della proposta formativa dell’Einstein-Nebbia.

Il discente al “centro”, come attore primario del proprio successo, è qualcosa in cui l’Istituto crede fortemente, per questo sono molte le possibilità che offre ai suoi studenti per eccellere. Vista l’imprescindibile importanza che rivestono nel nostro mondo sempre più interconnesso, ogni studente ha la possibilità di conseguire certificazioni di lingua inglese, francese, spagnolo e cinese. L’Einstein-Nebbia ha inoltre creato un innovativo progetto di Digital Journalism con laboratori dedicati al mondo del giornalismo e della comunicazione digitale realizzati all’interno della ENtv, la webtv dell’Istituto. Questa non rappresenta solo un’opportunità formativa per lo sviluppo di competenze trasversali ma è soprattutto un’occasione per gli studenti di mettersi in gioco in prima persona, scrivere articoli per il webzine e i social dell’Istituto, intervistare gli illustri ospiti che la scuola accoglie e realizzare progetti significativi che diano voce alle proprie idee. L’innovazione didattica non è però qualcosa che caratterizza solo i progetti di arricchimento dell’offerta formativa. È una prassi quotidiana che i docenti dell’Istituti applicano insieme a una particolare attenzione ai percorsi di educazione alla legalità, al rispetto delle differenze, alle pari opportunità, all’uguaglianza di genere, alla prevenzione di fenomeni quali bullismo e cyberbullismo, nell’ottica di una costante lotta alla dispersione scolastica. Una spiccata sensibilità verso l’inclusione a tutti i livelli è il vero motore dell’Istituto, unitamente alla personalizzazione degli apprendimenti in risposta a qualsiasi bisogno educativo speciale insorga e alla creazione di progetti mirati all’inserimento lavorativo e in funzione del progetto di vita.

Il progetto Erasmus + apre agli studenti orizzonti sempre più vasti, grazie a opportunità di mobilità all’estero e stage in realtà d’eccellenza internazionali. In possesso dal 2015 della Carta Vet e, dal 2020, del “label di eccellenza” nella gestione del programma Erasmus+ (settore della formazione professionale), l’Einstein Nebbia è stata la prima scuola d’Italia ad ampliare l’orizzonte verso mete internazionali. E così oltre ai partner già presenti in 19 Nazioni europee, si sono aggiunte collaborazioni importanti con Resort, Hotel e Ristoranti stellati in Tailandia, a Dubai e alle Maldive. Sono più di 1300 i beneficiari partiti per mobilità europee. Studentesse e studenti vengono seguiti anche dopo il diploma grazie a stage semestrali a loro dedicati, che spesso si risolvono in veri e propri contratti di lavoro ad alto livello.

Il mondo del lavoro e l’Università chiavi in mano è ciò che aspetta chi termina il proprio percorso presso l’Istituto. La grande attenzione che ha investito il settore della cucina, dell’enogastronomia, della ristorazione, del food & beverage ha fatto letteralmente esplodere l’interesse nei confronti delle figure professionali in possesso del diploma alberghiero e in questo l’Einstein-Nebbia si è mostrato molto competitivo: sono numerosissimi gli ex-studenti assunti in ristoranti stellati in tutto il mondo e molti si sono distinti in concorsi nazionali e internazionali di enogastronomia e accoglienza turistica, classificandosi ai primi posti di rinomate competizioni. D’altro canto il settore turistico rappresenta la considerevole cifra del 10% del Pil nazionale, e proprio per questo gli studenti sviluppano competenze che sappiano rispondere alle esigenze del territorio marchigiano, a forte vocazione turistica, e del mondo del lavoro. Un diploma conseguito presso l’Einstein-Nebbia consente inoltre di affrontare, con eccellenti risultati, tutte le facoltà come attestano le numerose testimonianze e storie di successo degli ex studenti. Quale che sia l’indirizzo scelto, l’Istituto ha consolidato negli anni una vasta gamma di collaborazioni con attori sia pubblici (Università, Istituti tecnici Superiori (ITS), Enti locali) che privati (aziende, associazioni, imprese) riuscendo a costruire una rete di partnership entro la quale si innescano grandi opportunità per tutti gli studenti. L’Istituto lavora inoltre in sinergia con la facoltà di Scienze gastronomiche dell’Università di Camerino, di cui ospita i laboratori, e da quest’anno ospita il corso biennale in “Design e narrazione dell’esperienza enogastronomica in ambiente digitale” dell’Its Turismo Marche, ente di formazione di eccellenza che offre percorsi di specializzazione post diploma nelle aree prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività della regione Marche.

Il Dirigente scolastico Francesco Lucantoni, insieme ai docenti e agli studenti che già frequentano l’Istituto, accoglierà tutte le ragazze e i ragazzi che stanno per scegliere quale percorso di studi intraprendere al termine della scuola secondaria di I grado, unitamente alle loro famiglie, nelle giornate di Open Day previste il 4 dicembre, 15, 22 e 29 gennaio 2023 dalle 15 alle 19. Non sarà necessario prenotare, ma l’Istituto è a disposizione per chi volesse informazioni al numero telefonico 0717507611.

Sito web: https://www.einstein-nebbia.edu.it

Profili social: https://www.instagram.com/istitutoeinsteinnebbia/?hl=it

https://it-it.facebook.com/istitutoeinsteinnebbia/