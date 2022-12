CORRIDONIA - Soccorsi sulla provinciale 485 intorno alle 21. Due le persone rimaste ferite

Frontale tra due auto in contrada Sarrocciano di Corridonia, lungo la strada provinciale 485, poco prima del distributore di metano che si trova a Trodica. È successo intorno alle 21. A scontrarsi due vetture con una persona che è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco per prestare i soccorsi. La persona incastrata nell’abitacolo è stata estratta dai vigili del fuoco. Si tratta di un uomo, era cosciente ed è stato affidato alle cure del 118. Ferito anche il conducente dell’altra vettura. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le cause del frontale. Intorno alle 22 era in via di valutazione da parte dei medici del 118 se richiedere l’intervento dell’eliambulanza per uno dei feriti.