POLLENZA - Lo spettacolo, organizzato dall’Aido di Pollenza nell’ambito della Rassegna “I Donattori”, andrà in scena sabato 3 dicembre alle 21,15

Dopo anni bui torna finalmente alla ribalta, nell’anno del bicentenario della nascita del musicista al quale è intitolato, quello che è ormai un appuntamento classico nella stagione del teatro Giuseppe Verdi di Pollenza: la Compagnia Instabile di Cantagallo presenta “Varietà che passione!”. Lo spettacolo, organizzato dall’Aido di Pollenza nell’ambito della Rassegna “I Donattori”, andrà in scena sabato 3 dicembre alle 21,15. Un ritorno in grande che vede la Compagnia portare alla ribalta lo spettacolo creato ispirandosi a brani brillanti del presente e del passato in un andirivieni continuo nel tempo e nei generi che riuscirà a coinvolgere tutti coloro saranno presenti. Una carica di freschezza, entusiasmo, gioventù ed allegria per una serata brillante all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

«Aido e la locale Compagnia instabile di Cantagallo – si legge in una nota – vi aspettano numerosi per vivere insieme l’ultima edizione di “Varietà che passione!”.