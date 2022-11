CONTROLLI - Riscontrate dai carabinieri di Montegiorgio violazioni della normativa in materia ambientale, con conseguenti sanzioni amministrative pari a 900 euro e contestazioni per la violazione di alcuni articoli specifici previsti dal testo unico della legge di pubblica sicurezza

Controllo dei carabinieri della Compagnia di Fermo in una ditta individuale con sede legale in provincia di Macerata, operante nel commercio on line di autovetture usate. Riscontrate dai militari di Montegiorgio violazioni della normativa in materia ambientale, con conseguenti sanzioni amministrative pari a 900 euro e contestazioni per la violazione di alcuni articoli specifici previsti dal testo unico della legge di pubblica sicurezza. L’attività si è svolta nell’ambito del servizio al contrasto di fenomeni di illegalità diffusa con particolare riguardo ai canali di ricettazione nell’ambito della compravendita di auto usate, ed ai siti di deposito riconducibili al commercio elettronico di auto usate.