PUNTI informativi della polizia e del Centro "Sos donna" a Civitanova e Macerata in occasione della Giornata nazionale contro la violenza di genere

“Questo non è amore”. Anche quest’anno i punti informativi della polizia insieme al Centro antiviolenza “Sos Donna”, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione del Dipartimento di pubblica sicurezza contro la violenza sulle donne hanno fatto registrare una grande affluenza nei centri commerciali di Piediripa di Macerata e Civitanova.

Tante le donne che sono state avvicinate dalle operatrici del Centro antiviolenza a cui sono state fornite le indicazioni per rivolgersi alle strutture che sono sul territori. Gli agenti della Divisione polizia anticrimine della questura di Macerata e del commissariato di Civitanova hanno suggerito la strada per sporgere denuncia per i reati di maltrattamento e violenza domestica. Un saluto speciale è stato portato dal questore Vincenzo Trombadore, insieme ai due vicesindaci Claudio Morresi di Civitanova e Francesca D’Alessandro di Macerata.