DATI - Gli indicatori che hanno determinato l'arretramento sono "Affari e lavoro", "Reddito e ricchezza", "Popolazione" e "Sistema salute". Il Maceratese è passato in due anni dalle posizioni di testa a metà classifica. Soddisfazione invece per il capoluogo nella graduatoria di Legambiente e Sole 24 ore in cui risulta la città più green delle Marche

di Luca Patrassi

Un crollo per Macerata nella classifica generale di ItaliaOggi. La provincia di Macerata precipita dal 22° al 44° posto ( e già l’anno scorso aveva perso 11 posizioni), rimanendo comunque a metà graduatoria nella classifica del Rapporto sulla qualità della vita stilata da ItaliaOggi con l’Ateneo la Sapienza di Roma. A stabilire la posizione in classifica sono 10 indicatori. In particolare la provincia di Macerata è scesa di posizione nelle categorie “Affari e lavoro” , “Reddito e ricchezza”, “Popolazione” e “Sistema salute”. Per quanto riguarda l’indicatore “Reati e sicurezza”, la Provincia conosce un leggerissimo miglioramento, migliora anche la “Sicurezza sociale”. Buono il risultato per “Tempo libero” e “Ambiente”. In sostanza – secondo lo studio di Italia Oggi in due anni la provincia di Macerata sarebbe passata da posizioni di vertice a poco al di sopra di metà classifica. La qualità della vita è al top in provincia di Ancona che occupa la posizione numero 18 in classifica, poi Pesaro (30), appunto Macerata (42) Fermo (44) e Ascoli (52).

Trento, Bolzano e Bologna il top italiano, Crotone in coda secondo gli indicatori seguiti dai ricercatori che hanno curato nove ambiti diversi, dal lavoro all’ambiente passando per sicurezza e servizi. L’immagine che deriva dalla pubblicazione è sempre quella di una Italia divisa in due, spaccatura evidente tra il Centro-Nord e il Sud con le isole. Nessuna provincia meridionale o insulare, infatti, è nel gruppo delle 32 di testa. Quest’anno la qualità della vita è stata rilevata buona o accettabile in 64 province su 107, un dato migliore di quello dello scorso anno. Le Marche sono nella parte media-alta della classifica ma anche in questo caso c’è una netta spaccatura tra le province del Nord (Pesaro e Ancona) e quelle a Sud (Macerata, Fermo e Ascoli) Pesaro e Ancona sono nella fascia in cui la qualità della vita è giudicata buona, accettabile il giudizio di riferimento della qualità della vita per le altre province marchigiane.

Sempre a proposito di classifiche, secondo l’indagine di Ecosistema Urbano, condotta da Legambiente e Ambiente Italia, pubblicata sul Sole 24 ore, con un punteggio del 60% su 18 parametri monitorati, la città di Macerata è ventiduesima, perde sette posizioni ma resta prima nelle Marche, seguita da Ancona (26esimo posto) e Pesaro (40).

Macerata resta così la città più green delle Marche. I 18 parametri sono suddivisi in 5 macro aree: aria, acqua, mobilità, rifiuti, ambiente. Macerata si piazza nelle top ten per la minore concentrazione media annua di biossido di azoto e Pm10 (quinta in entrambi i casi) e la minore dispersione idrica (sesta), mentre Ascoli Piceno è ottava per minor biossido d’azoto. Pesaro brilla invece per il solare pubblico: è seconda nel rapporto tra potenza installata in Kw su edifici pubblici per mille abitanti.