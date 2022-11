FINAL EIGHT per il titolo di regina della raffa di prima categoria in programma nel weekend

A Campobasso sognando il tricolore. L’Asd Bocciofila Morrovalle, presieduta da Luca Scocco, in questo fine settimana è tra le magnifiche 8 squadre che si contenderanno a Campobasso, il titolo di regina della raffa di 1^ Categoria.

La squadra sponsorizzata dal Suolificio Del Papa Srl di Morrovalle è stata un rullo compressore nel girone eliminatorio provinciale iniziato ad aprile, con 8 vittorie su altrettanti incontri (le altre squadre erano Camporota, Corridonia, Recanati e Tolentino). Dopo la sosta estiva, il campionato è ripreso a livello regionale con incontri ad eliminazione diretta andata/ritorno. Vittoria netta nei quarti di finale con l’Elpidiense e in semifinale con Grottammare, poi soffertissimo successo nella finale regionale con la Sambenedettese.

Il team morrovallese guidato dal tecnico maceratese Christian Taborro, dirigente accompagnatore Samuele Re, è composto dal plurititolato esperto Enrico Castagna di Montecosaro (capitano), dal gioiello di casa Moreno Capponi (mediano), dal bomber portorecanatese Franco Sampaolo, dal precisissimo puntista ascolano Marco Traini e dagli esperti locali Tarcisio Mattiacci (puntista) e Stefano Spernanzoni (mediano); completa la rosa proprio il presidente Luca Scocco (bocciatore).

Il programma in Molise, con un pullman di tifosi al seguito della squadra, prevede nel pomeriggio di venerdì 4 novembre la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, a seguire il sorteggio pubblico degli incontri di finale. La formula della final-eight è ad eliminazione diretta con quarti e semifinale previsti per la mattina ed il pomeriggio di sabato 5, mentre la finalissima tricolore è calendarizzata per la mattina di domenica al Bocciodromo Comunale di Campobasso (diretta web tv su topbocce.live).

Oltre alla Del Papa Morrovalle, hanno staccato il pass per la final-eight: Sperone Neirano (MI), San Cristoforo Fano (PU), Cerbara (PG), Sandro De Sanctis (RM), Tricase (LE), Ai Tre Mulini (PD), Concordia (SS). La posta in palio è alta, le avversarie sono di grande blasone ma Morrovalle come rosa non è seconda a nessuno: inizia la corsa allo scudetto.