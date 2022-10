I CARABINIERI della compagnia di Civitanova in collaborazione col nucleo cinofilo di Pesaro hanno dato esecuzione a due arresti. Un cubano di 42 anni condotto nel carcere di Fermo, rintracciato all'Hotel House un senegalese evaso dai domiciliari

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, ai domiciliari un 42enne cubano residente a Recanati, torna in carcere anche un senegalese evaso nel 2008 e dai domiciliari nel 2013. I carabinieri della compagnia di Civitanova hanno notificato una serie di provvedimenti giudiziari nell’ambito di un’operazione di controllo ad ampio raggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica. In supporto alle unità cinofile del nucleo carabinieri di Pesaro i militari della stazione di Recanati hanno eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare per 1 anno e 9 mesi emesso dal tribunale di sorveglianza di Ancona a carico di Z.H.J, cubano di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è un cumulo di pena per il reato di danneggiamento commesso a Recanati nel 2017 e per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e aggravanti commessi a Recanati e Osimo dal 2009 al 2018.

Nel corso della stessa serata i carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena grazie ad un’intensa e incessante attività di ricerca e acquisizione di informazioni, hanno rintracciato e arrestato, all’interno dell’Hotel House N.M., cinquantaseienne senegalese, coniugato, disoccupato, su cui pendevano due revoche del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine stesso, rispettivamente per 1 anno e 8 mesi e di 1 mese e 10 giorni. L’uomo era evaso nel 2008 e dai domiciliari nel 2013. E’ stato condotto nel carcere di Fermo. Inoltre durante la notte, a Civitanova i carabinieri del radiomobile hanno sorpreso un 23enne residente a Fermo alla guida della sua autovettura una Opel Corsa, in evidente stato di ebbrezza. Sottoposto al test dell’alcool è stato trovato con un tasso di alcool nel sangue di 1,10 grammi per litro e denunciato per guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente. Nell’ambito del controllo, sono stati eseguiti ispezioni in 12 locali identificando 60 persone di cui 15 straniere Controllati anche 41 veicoli, denunciate 3 persone e contestate violazioni al codice della strada per 20 verbali. Una persona segnalata come assuntore di stupefacenti.

(l. b.)