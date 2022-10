Le Acli nel Cammino Sinodale

CHIESA - Le iniziative in collaborazione con l’Arcidiocesi di Fermo e i circoli di Potenza Picena, Montecosaro e Morrovalle

Sabato scorso è iniziato il cammino sinodale delle Acli provinciali di Macerata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Fermo ed i circoli Acli di Montecanepino di Potenza Picena, SS. Annunziata di Montecosaro e S. Lucia di Morrovalle.

L’invito di Papa Francesco e l’apertura del Sinodo da parte dell’arcivescovo Rocco Pennacchio nell’ottobre 2021, hanno di fatto segnato l’inizio di un nuovo cammino per la chiesa; un camino in cui tutti i battezzati sono invitati partecipare in un clima di comunione, partecipazione e missione.

Anche i circoli Acli dell’Arcidiocesi di Fermo, con i loro soci e volontari hanno accolto questo invito e si sono messi in cammino.

Il primo anno è stato un anno di ascolto dove tutti i soci hanno potuto portare il loro libero contributo. Ora, con incontri territoriali di riflessione e condivisione di esperienza e pensieri, tutti i battezzati, i soci aclisti, i volontari, insieme alla chiesa locale, ai sacerdoti ed ai laici coinvolti cercheranno di dare seguito al Sinodo e trovare insieme percorsi di vita e di esperienze capaci di tracciare nuova spiritualità e nuovo senso di appartenenza alla Chiesa.

“I Cantieri di Betania” è il nome scelto per il cammino delle Acli che verrà portato avanti con l’accompagnamento dell’Arcidiocesi di Fermo nella figura di don Cristian Bulai nominato proprio con il ruolo di accompagnatore spirituale delle Acli.

Il prossimo incontro sarà domani, sabato 29 ottobre, all Circolo Acli SS. Annunziata di Montecosaro con il seguente programma:

Alle ore 16 Ritrovo

Alle ore 16,15 Saluti ed inizio lavori

Alle ore 16,30 Una comunità piccola in una Chiesa Grande: Riscoprire i doni dello Spirito Santo nei cantieri di Betania

Alle ore 17 Gruppi di dialogo

Alle ore 18 Conclusioni dei lavori di gruppo

Alle ore 19 Celebrazione Eucaristica

Alle ore 20 Apericena c/o i locali del Circolo

Questo vuole essere un percorso che vuole essere un’occasione per dare testimonianza di piccole comunità attive in una grande Chiesa che accoglie ed ascolta.

Per info 0733230611 – www.aclimacerata.it – macerata@acli.it.